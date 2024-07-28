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奧運羽球／麟洋配過兩關晉級希望大增 混雙李佳馨、葉宏蔚止步

一周盤前解析／鋼鐵、水泥、金融 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（26日）受美高科技在颱風休市期間，跌多漲少影響，早盤一度重跌約982點，最低來到21,889點附近，隨後收斂跌勢，終場收跌752點、收在22,119點。投顧法人表示，後續選股建議以基本面為首，逢回檔可考慮逢低布局。

台新投顧協理范婉瑜指出，近期為美國科技股法說高峰，AI與手機業務展望為關注重，操作宜低接且留意資金管理，不宜過度追高，短線可留意鋼鐵、水泥、電力等災後重建概念股。

統一投顧協理陳晏平認為，美國總統拜登22日凌晨宣布退選，將使得大選政治議題干擾程度暫時降低，且非經濟因素往往是短線因素，波動雖大，但中長線仍會回歸基本面。日前台積電在法說會釋出樂觀展望，然美股科技巨頭財報表現差強人意，短線台股仍須提防技術面修正壓力，建議檢視持股，汰弱留強，控制資金持股比重，待指數站回月線再重新加碼；中長期選股方向建議聚焦生技類股、金融保險、重電綠能、水資源、戶外運動概念股先進半導體、蘋果概念股

第一金投顧協理黃奕銓表示，展望下半年，隨時序進入電子股旺季，在AI伺服器受惠CoWoS產能開出挹注下，出貨持續暢旺、AI PC問世與蘋果新機將帶入AI新應用，關注焦點仍落於AI相關商機，留意逢低布局機會，其次，AI伺服器除硬體外仍需相關軟體支援與雲端服務廠商落地推行，雲端類股亦有電子股拉回之資金避風港效果。

此外，第3季仍可留意奧運相關概念股、暑期遊戲類股等，選股建議以基本面為首，挑選營收與獲利保有持續增長的公司，如適逢回檔可考慮逢低布局。

AI 基本面 蘋果概念股

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