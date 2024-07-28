鄭文賢專欄／蘋果供應鏈、綠電 有看頭

近期全球金融市場動盪不安，市場圍繞聯準會（Fed）降息預期、企業財報、及美國總統大選等三大議題。首先，近期ISM製造業、服務業指數紛紛來到50之下，美國CPI也連續三個月低於預期，帶動市場預期Fed 9月降息機率來到100%，顯示Fed降息已經箭在弦上。

此外，美國總統大選不確定，尤其川普提到將對台灣收取保護費、及對全球課徵關稅，引發地緣政治風險、貿易戰疑慮，風險偏好降溫，科技股獲利賣壓出爐。

最後，市場引頸期盼美國大型科技股企業財報能力挽狂瀾，然上周Tesla、Alphabet公布財報令投資人失望，科技股賣壓加重，台股颱風後交易日跳空跌破季線，台股整理期將拉長。

近期AI產業相關的利空消息也逐一浮現，包括AI晶片過熱、水冷系統漏水等問題，都會影響GB200的量產時程。理論上，新產品量產本來就會遇到一些瓶頸，然而當股價過度反應利多時，對利空的抗性就會降低，也就造成本波段的急速修正。不過，長期而言，當市場回歸正常的利多利空反應後，未來股價或許才能走得更長久。

另外一個造成股市利多出盡的因素，就是Fed的利率政策。由於5、6月連續兩個月的CPI低於預期，加上Fed主席鮑爾暗示降息將近，市場對於9月降息機率升高至100%，降息時點幾乎已確認。

然而，今年來股市能夠一路上漲，很大部分原因就來自市場對降息的期待，當利多時點被確認之後，相關的資金就開始獲利了結。此外，市場也開始探究經濟隱憂，包括失業率突破4%、服務業ISM跌破50，都意味著經濟可能會步入衰退。從過往經驗來看，降息前的二至三個月股市通常會見到高點，以目前來看，時程也相對吻合的。

產業部分，雖然目前主流AI族群股價仍在進行修正，不過，仍有產業下半年具備正向展望。首先是Apple概念股，尤其是iPhone供應鏈。雖然iPhone在過去的五、六年間出貨量幾乎停止成長，但今年iPhone 16有可能帶出換機潮。

主因Apple正式發表生成式AI系統，不過，由於需要高度算力支援，因此需要iPhone 15 Pro以上的版本才能使用，因此若消費者想要體驗Apple Intelligence，就需要購買新的iPhone才能使用。

此外，去年iPhone 15上市時，正遇華為推出新機搶市，造成iPhone 15銷量極差，因此相關需求也可能遞延至iPhone 16上。目前供應鏈已傳出iPhone 16的新機備貨量超過9,000萬支，較過往新機約7,000-8,000萬支明顯增加，第3季在進入旺季下，預期股價有表現空間。

另外，由於今年反聖嬰現象嚴重，室外氣溫屢創新高，在目前進入夏季用電高峰之際，缺電議題有可能再度浮上檯面；其次，則為綠電的需求的大幅提升。

由於台灣許多企業包括台積電（2330）、聯電（2303）、華碩（2357）等都已成為RE100的成員，對綠電採購會逐年提高，加上近期輝達、微軟、Meta、Google及Apple都規劃在台灣要新增資料中心及研發中心，將大幅度推升綠電的採購需求。

由於現階段核電也被歸類為綠電，在核三廠一號機除役下，綠電的供給量將大幅減少，在供需失衡下，政府近期除加速太陽能及風電的建設，也修法放寬綠電的買賣限制。對於綠電相關業者而言，長期基本面將穩健向上，投資者可持續關注。

（作者是元富投顧總經理）