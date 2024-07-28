快訊

奧運籃球／杜蘭特回歸三分球5投俱中 率美國26分血洗塞爾維亞

外資調降亞德客目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

亞德客-KY在24日法說會指出，預期今年成長動能放緩。法說會後，野村及摩根士丹利證券不約而同都調降目標價，主要是基於中國大陸需求疲弱，短期內欠缺強勁的成長動能。

亞德客-KY第2季營收不如預期，野村認為，原因是需求從5月下旬以來趨於疲軟，客戶期待中國中央政府會在7月推出激勵措施。

亞德客-KY第2季毛利率為47.3%，季增0.2個百分點；營業利益率為31.4%，是2021年第3季以來最高；匯兌收益為人民幣1,700萬元。

野村指出，考量中國因為總體經濟環境不利而造成需求疲弱，加上線性滑軌價格下修，均將影響亞德客-KY營收及毛利率，因此將該公司今年預估EPS調降4%，2025年預估EPS調降9%，2026年預估EPS下調10%。

野村指出，亞德客-KY的2025年預估EPS達46.77元，以28倍的本益比來推算，將目標價從1,417元下調到1,310元，維持「買進」評等。以2025年的預估EPS來看，亞德客-KY目前的本益比約21倍。

大摩對亞德客-KY則仍維持中立評等，但目標價從1,130元降到1,050元，認為短期內沒有強勁的驅動力，但在需求疲弱的情況下，公司調降預期不見得是壞事，至少股價已比5月中旬時便宜。

大摩指出，亞德客-KY股價已整理兩個月，可能已部分先反映需求不振的前景。亞德客-KY已調降全年營收預估成長率，從兩位數下調到7~10%，以反映上半年營收年增5%的成長放慢問題，以及下半年展望仍不確定，即使中國政府的補貼可能在第3季底上路。

EPS

延伸閱讀

開學題材點火 可成、鴻準、仁寶迎返校商機

具二刀流概念的營建股～潤泰全、潤泰新

PC半導體第3季恐無旺季？大摩分析因素、看好三台股

台積電財報／第2季EPS 9.56元 符合預期

相關新聞

內資匯聚 人氣未散…台股拚短線反彈

台股連兩周重摔，摜破季線支撐。但法人指出，台股短線從高點急殺到低點拉回2,527點，已近滿足技術線型修正幅度，又逢美國科...

股價驟跌回應乖離過大 謝金河：台積電仍是台股的中樞神經

十四日拜登發表退選聲，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替，賀錦麗臨危授命，緊急站上第一線，也迅速整合民主黨內部不同聲音，很快地，她與川普民調差距只有一％，接下來，民主黨快速整合，鹿死誰手，仍有好戲可看。

台股拚跌深反彈 緊盯兩大事

台股繼前一周大跌百分之四點三之後，上周再跌百分之三點二，周線連二黑，並跌破季線支撐。法人指出，台股短期急速下殺逾兩千五百...

長榮、陽明股價疲軟 股東逆勢增

貨櫃海運價在連12漲之後出現連三跌，近日以來，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海的股價也相對疲軟，不過，長榮、陽明的股東人數卻逆勢...

銀行、券商買台股…6月大縮手 上半年共加碼2,224億元撐盤

金管會統計，今年6月銀行、證券業各買股32億元及166億元，均較上月大縮手，銀行業更只剩5月加碼量321億元的十分之一，...

台股3,000億股息活水來了

法人指出，第3季台股向來波動較大，8月上漲機率相對低，但隨進入除息旺季，台股將迎資金活水，單是7月底前便有高達3,000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。