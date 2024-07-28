就市論勢／低價題材股相對抗震

盤勢分析

美股上周震盪劇烈，連帶影響台股在內的亞洲股市波動，分析美股下殺原因，包括科技股財報公布後股價重挫，從艾司摩爾（ASML）、台積電（2330）開始，到上周Google母公司字母及特斯拉股價全面下跌，吐回6月至7月大部份漲幅。

外資積極做空台股，上周五賣超844億元，為史上第三大賣超。目前研判，指數應先下探之後再反彈，權王台積電法說會展望樂觀，股價回檔修正後應有政策護盤進場，重點是等外資砍出波段低點，才有超額利潤。

投資建議

加權指數跌破月線後，技術面已轉弱，導致各族群開始面臨修正壓力，外資概念股首當其衝，AI股上漲題材千奇百怪，指標股輝達（NVIDIA）股價拉回修正，而台股AI題材卻持續蔓延，例如ABF載板股也被當成AI股熱炒；同理，特斯拉電動車、AI機器人題材也引發炒作，上周幾乎全部多殺多。

科技股修正壓力重，外資賣壓集中在權值股、科技股與金融股，其他個股的賣壓來自內資。

傳產績優股和低價題材股若有效守穩月線，有機會化危機為轉機，成為資金避風港之一。