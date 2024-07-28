台股周線連二黑 法人：本周「多觀察少操作」不追高、不殺低

台股周線連二黑，本周美國財報密集發布，其中聚集多家科技巨頭，包括微軟、AMD、META、高通、ARM、科林、蘋果、亞馬遜、英特爾，法人表示，鑑於上周谷歌財報的不利表現，本周可觀察市場多空力量的變化，不過，預期財報季真正的結束要等到8月下旬輝達財報才能下定論，建議本周多觀察少操作，或是轉到波動小的個股。

永豐投顧指出，台積電第三季法說無論是成績與展望都很好，AI產業的發展也是有目共睹，但股市共識之處往往也是風險匯集之地，考量大盤已經跌破季線，建議謹慎切勿搶短。而本周面對美股財報密集發布，以及美國FOMC會議決議，變化頗多，建議降低持股，並且考量美國總統選舉決勝遠在11月，不急於布局，建議多觀察。本周指數區間看2萬1800點至2萬2500點。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪則說，短線上台股須提防技術面修正壓力，但統計台股自7月11日高點下跌以來，跌幅9.31%，電子指數同期跌幅更是來到12.24%，從歷史走勢分析，多頭時期的回檔幅度約為10%，預估短線已來到修正滿足點，本周可密切留意美國重量級科技大廠財報表現。

黃新迪提醒，隨著時間接近美國總統大選，從近4次美國總統大選經驗分析，選前一個月美股往往呈現走弱回檔，本次仍須留意大選前的魔咒，不過選後終將回歸基本面，包括對於AI技術進步對產業與需求的提升，以及美國就業與景氣的變化，都將左右美股表現並進一步牽動台股相關供應鏈股價。

在選股上，黃新迪認為，隨著股價回檔，優質標的投資價值浮現，建議以2025年成長性高、具成長動能的半導體、電腦週邊、電子零組件為主，可特別著墨於半導體封測、測試介面、設備等族群。

安聯投信台股團隊表示，預期台股在挑戰7月初的高點後，接下來在美國大選等較大不確定因素明朗前，維持大箱型上下區間整理格局。就技術面上，若參考美股S&P 500指數維持在季線附近、那斯達克指數表現稍為疲軟的表現，台股有望在季線與半年線之間，以此來看，台股跌破季線的拉回幅度，應可視為滿足大致估值需要修正的跌幅，但時間上仍需待國際情勢明朗。在投資建議上，建議不追高、不殺低，定期定額方式累積長期單位數，耐心等待全球股市整理的這段時間。