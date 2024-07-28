台股第3季平均跌2% 適合逢低布局迎接第4季漲5%

7月中旬以來，美股震盪波動，其中科技股的修正幅度較大，原因為第3季美股修正機率大及總統大選年不確定性加劇。不過，國泰投信指出，漲多拉回屬於股市健康的良性修正、有利籌碼面沉澱，台、美股未來仍將重回基本面。

國泰投信分析，今年以來科技股漲勢強勁，帶動台、美股延續多頭走勢，多數投資人處於獲利狀況。因此，只要一有消息面衝擊，如美中晶片戰升級、總統大選動向、財報不如預期等，都容易造成短線較劇烈的修正。

國泰投信表示，歷史經驗顯示，1987年第2季以來，台股在第3季平均下跌2%，為全年最弱的一季。進入第4季，台股通常重返強勢，第4季及第1季上漲機率都在七成以上，第4季平均漲5%，第1季漲4.9%，第2季則漲1.4%。因此，建議投資人，可以把握第3季修正的布局時機。

國泰投信指出，在企業獲利表現方面，台積電7月18日召開法說會，第2季營收及每股稅後純益（EPS）都優於預期，並上修全年營收成長及資本支出金額。然而，受川普「保護費說」影響，短線較為震盪。

接下來，聯發科、聯電及台達電將於7月底、8月初接力召開法說會。國泰投信認為，在景氣轉佳及企業獲利成長帶動下，台股仍偏多看待。