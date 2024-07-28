美股大反攻能否帶動台股？法人：三大巨頭本周公布財報為重點

美股上周五再度大反彈，道瓊與那斯達克兩大指數分別以上漲654.27點和176.17點作收，台股周一開盤能否在美股反彈之下再度大反攻也成為股民關注重點，法人指出，本周美股市場關注焦點，將集中在陸續發布的大量大型科技股財報，包括Apple、Amazon以及 Meta等公司都將在本周公布財報，成為影響美股，乃至於牽動台股動向的重要關鍵。

對於周五美股全面大漲，法人分析，聯準會首要關注的核心PCE價格平減指數6月月增率為0.2%、年增率持平於2.6%、個人消費支出月增率由前月修正值0.4%放緩至0.3%，均符合市場預期，顯示通膨持續降溫，而經濟呈現軟著陸，不僅增強聯準會9月降息的預期，也顯示消費沒有急轉直下的風險，因此，週五標普500指數的各大股均上漲，使股市的週跌幅亦收窄至0.8% 左右。此外，Fed降息預期加上經濟衰退疑慮不大，因此周五股市由景氣循環高度敏感的工業類股領漲，其中3M在公佈第二季度業績高於市場預期後，上調全年盈利預期的下限，股價飆升近 23%，已成為道瓊指數和標準普爾 500 指數中漲幅最大的股票。

至於聯準會的會議決定，法人認為，市場已普遍預期本周FOMC將維持利率不變，並進而指出，美債殖利率繼續下探，10年期美債殖利率上周五再降5個基點至4.192%，正是因為預期PCE通膨數據進一步支持市場對聯準會9月降息的預期，才帶動美債殖利率進一步下降；另一方面，由於降息預期升溫以及美元走弱，且地緣政治風險與美國選舉不確定性，繼續支撐黃金作為避險資產的吸引力，因此使黃金價格在上周連續數日回檔之後，周五再度走高，來到每盎司2385美元價位，再度接近2400大關。