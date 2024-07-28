台股基本面無虞 專家：中場休息提供中長線布局良機

7月25日美股震盪走低，四大指數多數收跌，因凱米颱風侵襲，台股7月24、25日休市，26日開盤後，加權指數補跌。回顧台灣加權指數在7月11日達到24,416點的歷史高點後，至7月22日僅七個交易日便經歷了8.7%的回調。這一次，地緣政治問題被認為是台股出現恐慌性拋售和修正的主要原因。

野村投信表示，9月聯準會（Fed）高機率啟動降息，同時間蘋果將推出AI新機，後續還有特斯拉積極購買自駕車AI晶片，客戶端拉貨的力道應不會太弱，此外目前半導體庫存也已回到疫情前的健康水位，樂觀看待在明後兩年，半導體業有機會重現如疫情期間NB／PC般的大循環行情。本周起為美國科技股法說高峰，AI與手機業務展望為關鍵重點，操作宜逢低布局且留意資金管理，布局可留意AI科技概念股，

從目前美國總統大選的民調顯示，總統候選人川普獲勝機率較高，他的政策方向帶來更多的不確定性，如改變電動車補貼政策、提高來自中國和其他國家的產品關稅等，此外，美國限制中國半導體產業發展的現行政策預計也將繼續。

有鑑於中國最近發布的第2季度 GDP 增長數據不如預期，即便經過三中全會的信心喊話，甚至人民銀行下調貸款基準利率（LPR）10個基點，市場信心也依舊薄弱，此外美國更傾向保護其在科技行業的技術優勢，這對全球的科技行業顯然是不利消息。前述提及的政策方向並非已經全然定案，仍有許多不確定性，未來幾個月可能還會有更多消息傳出，後續的政治面發展仍是要密切觀察的重點。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出，除了地緣政治問題之外，另一個造成股市風雲色變的原因，在於台股大盤指數已來到歷史高位，估值在相對豐厚的水準，市場資金似乎為了規避風險而選擇流出股票市場。不過撇除這些非基本面因素，預估2024年下半年的全球經濟增長仍穩定，市場需求依然存在，台灣企業的高盈利動能將持續到2025年。而美國聯準會預計將在9月降息，屆時通膨風險降低且美國就業市場現況仍穩固，因此基本面具有韌性，並且市場流動性仍充裕。

姚郁如認為，除非出現立即的經濟衰退風險，否則近期的股市反映的僅是多頭暫時休息，而非中期修正。市場噪音在美國大選前後都會存在，但這些非基本面的因素只會在短期內影響股市，當市場消化這些不確定性後，市場的回檔修正反而提供了具有競爭力和良好盈利增長公司的絕佳買入機會。從長期來看，仍然看好受益於AI和 HPC 發展的行業及公司，另外除非美國大選過後產業政策導致供需平衡發生巨大變化，否則也看好綠色能源產業相關投資機會。