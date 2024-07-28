企業財報旺季登場 聚焦蘋果、微軟科技巨頭業績表現

台股上週下挫750.05點，失守22212點季線關卡，收在22119.21點。隨著國內外企業將密集公布財報，法人表示，蘋果（Apple）等重量級企業業績表現與營運展望將是市場關注焦點。

台股24及25日因颱風休市，期間美股因恩智浦（NXP）和特斯拉（Tesla）等企業財報不如預期而重挫，台股26日展開補跌，單日大跌752.63點，創史上第2大收盤跌點，收在22119.21點；台股上週下跌750.05點，跌幅3.28%，週線連二黑。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，近期全球市場大幅波動，特斯拉與Google於上週公布財報後股價表現弱勢，原本樂觀的市場氣氛轉向，台股短線須提防技術面修正壓力。

黃新迪分析，台股自7月11日收盤的24390.03點已回檔2270.82點，跌幅9.31%，電子指數跌幅更達12.24%。根據歷史走勢，多頭時期市場回檔幅度約10%，短線達到初步修正滿足點。

永豐投顧表示，企業將密集發布財報，聚焦微軟（Microsoft）、超微（AMD）、Meta、高通（Qualcomm）、蘋果（Apple）和英特爾（Intel）等重量級企業業績表現與營運展望。

永豐投顧指出，上週Google發布財報後股價表現欠佳，市場空方氣盛，本週可持續留意市場多空力量變化，觀察空方是否依然影響盤面。

法人表示，美國利率政策持續牽動國際股市走向，美國聯邦準備理事會（FED）本週將召開聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議，市場關注Fed是否降息等相關決議。