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資金轉進金融股 遠東、京城、台企銀同受青睞

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
遠東銀行。 聯合報系資料照
遠東銀行。 聯合報系資料照

近來科技股領頭下挫，外資法人資金轉進金融股，不只愛大型金控，對非金控的銀行股也著墨不少，其中上半年獲利創新高的遠東銀（2845），7月以來外資大買超過10萬張，是買超最多的銀行股，對公股大型銀行彰銀（2801）、台企銀（2834），則各買超6萬多張、4萬多張，甚至資本額較小的京城銀（2809）、高雄銀（2836），也都買超1萬張以上。

雖然外資法人近月來對銀行股買多賣少，但7月來賣超上海商銀1.3萬多張，可能與上海商銀上半年大幅增提呆帳、衝擊獲利表現有關。至於投信法人，對銀行股則不如外資積極。

上半年受惠資本市場熱絡，擁有龐大股、債投資部位的壽險業獲利大爆發，至於銀行股獲利則是穩健成長，增幅雖不如壽險激情，仍有多家銀行股續創歷年同期新高。

台中銀、京城銀上半年獲利分別年成長40.2%、37.7%，成長動能強勁，遠東銀上半年獲利年增18%，彰銀、台企銀也獲利創同期高，高雄銀積極調整體質下，逐漸收縮獲利衰退幅度。

外資買超不限於大型銀行，像高雄銀、京城銀股本不到200億元，本月來買超最多的是遠東銀，股本406億元，一路大買下，外資對遠東銀持股比提高至13.7%，若不計外資私募基金控有的安泰銀，遠東銀外資持股比為中小型銀行股第一高。

外資 遠東銀 銀行股

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