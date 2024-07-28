金融股吸金 躍內外資避風港…投信加碼兆豐、華南金等

台股科技股隨美國半導體股修正下跌，導致大盤指數7月自高點以來跌逾2,000點，金融股成為外資與投信法人資金避風港，統計7月來外資積極買超金控雙雄等大型金控權值股，投信加碼兼具高息概念的公股金控，抵抗大盤震盪亂流。

7月台股巨幅震盪，從盤中最高24,416點，跌到上周五（26日）盤中最低21,889點，累計大跌超過2,000點，尤其以台積電（2330）為首的半導體科技權值股，在外資賣壓籠罩下跌得鼻青臉腫，但外資在股市下跌期間，資金有移轉到大型金控股跡象。

台新投顧副總經理黃文清指出，金融股相對位階較低，且股價波動幅度也沒有像科技股那麼劇烈，投資相對安全，加上基本面沒有太大疑慮，上半年金融三業包括壽險、銀行與證券的獲利都相當亮麗，相較於科技股，金融股算是「進可攻，退可守」，成為資金避風港。

上半年金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）合計大賺1,526.7億元，雙雄上半年均已賺贏去年一整年，並為歷史同期次高，7月以來統計外資買超國泰金多達23萬張，持股比由6月底的21.54%拉升至上周五的23.22%；外資大幅加碼富邦金7.5萬張，持股比從19.38%上升到19.98%；具低價概念的開發金，外資7月以來買超逾10萬張，持股比由6月底24.84%提升到25.25%。

外資、投信7月來對金控股買賣超

以證券概念為主的元大金，即使在大盤表現欠佳下，外資本月來還是大買逾11萬張；營運出現轉機的新光金，外資大買超過12萬張；獲利成長亮眼的永豐金，外資也買超3萬張以上。

投信法人也將金控股視為資金避風港，買超最多的是公股金控獲利王兆豐金，本月來買超14萬張；同樣具備公股與高息概念的華南金也獲買超7.6萬張，另外投信買超玉山金多達8萬張，金控雙雄富邦金、國泰金也各買超2萬多張。