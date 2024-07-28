高中低概念股 力抗亂流…潤泰新、長榮航等有望演出波段行情

上半年財報接續公布，財報效應將達最高峰。營運數字攤牌，企業優劣高下立見，潤泰新（9945）、達欣工（2535）、福興（9924）等17檔具備高獲利、中低股價、低本益比等三重優勢的「高中低概念股」，可望力抗資本市場亂流，躍居盤面主流的業績族群。

邁入7月下旬後，企業將陸續結算上半年業績並揭露半年報，業績擇股仍是不二法門，獲利穩定及低本益比個股，已成為投資人優先進場布局標的。

統一投顧董事長黎方國表示，現階段盤面將聚焦在半年報題材，預期台股將回歸產業基本面價值，加上全球經濟下半年可望緩步復甦，大盤有望展開震盪反彈行情。

根據統計，目前本益比在15倍以下、股價低於60元，且今年每股稅後純益（EPS）可望超過3元的「高中低概念股」，分布在半導體、網通等電子股，以及居家生活、金融、營建、食品、航運、造紙、運動休閒、電機、橡膠、鋼鐵等傳產族群。

觀察這些個股本益比，許多績優個股如寶成、潤泰新、長榮航等，本益比都在10倍以下；新光鋼、榮剛、福興、裕民、京城銀、中信金、永豐實、南僑等也不到12倍，顯示這些個股不僅擁有基本面護持，更具備定存概念股優勢。

17檔「高中低概念股」

進一步分析法人預估的今年EPS，南僑、大成、南港、聯電、達欣工等，均在4元以上；上海商銀、大同等全年每股獲利都有突破3元實力。

台新投顧副總黃文清認為，以往電子股為高獲利族群常客，觀察今年財報表現，部分質優傳產股投資價值浮現。

如果從現金股息殖利率觀點，來評估這些低本益比、中低股價同時高獲利表現個股，其股息殖利率皆優於定存。

另外，這些公司前景不乏具備「成長性」潛力，對投資人來說，將是中長期持股的不錯選擇。

法人表示，由於現階段台股處在即將進入另一波段反彈的震盪整理格局，預期在半年報接續公布後，市場資金有機會回流，對投資人產生激勵作用，這些「高中低概念股」屆時將有機會演出波段彈升行情。