台股基本面無虞 法人：中場休息該布局這些

台灣加權指數在7月11日達到24416.67點的歷史高點後，至7月22日僅七個交易日便經歷了8.75%的回調。野村投信表示，除非出現立即的經濟衰退風險，否則近期的股市反映的僅是多頭暫時休息，而非中期修正。

野村投信表示，9月聯準會高機率啟動降息，同時間蘋果將推出AI新機，後續還有特斯拉積極購買自駕車AI晶片，客戶端拉貨的力道應不會太弱，目前半導體庫存也已回到疫情前的健康水位，樂觀看待在明後兩年，半導體業有機會重現如疫情期間NB/PC般的大循環行情。本周起為美國科技股法說高峰，AI與手機業務展望為關鍵重點，操作宜逢低布局且留意資金管理，布局可留意AI科技概念股，

從目前美國總統大選的民調顯示，總統候選人川普(Trump)獲勝機率較高，他的政策方向帶來更多的不確定性，如改變電動車補貼政策、提高來自中國大陸和其他國家的產品關稅等；此外，美國限制中國大陸半導體產業發展的現行政策預計也將繼續。有鑑於大陸最近發布的第2季度GDP增長數據不如預期，即便經過三中全會的信心喊話，甚至人民銀行下調貸款基準利率(LPR)10個基點（0.1個百分點），市場信心也依舊薄弱。美國更傾向保護其在科技行業的技術優勢，這對全球的科技行業顯然是不利消息。美國總統候選人政策方向並非已經全然定案，仍有許多不確定性，未來幾個月可能還會有更多消息傳出，後續的政治面發展仍是要密切觀察的重點。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如進一步指出，除了地緣政治問題之外，另一個造成股市風雲色變的原因，在於台股大盤指數已來到歷史高位，估值在相對豐厚的水準，市場資金似乎為了規避風險而選擇流出股票市場。撇除這些非基本面因素，預估2024年下半年的全球經濟增長仍穩定，市場需求依然存在，台灣企業的高盈利動能將持續到2025年。而美國聯準會預計將在9月降息，屆時通膨風險降低且美國就業市場現況仍穩固，因此基本面具有韌性，並且市場流動性仍充裕。

市場噪音在美國大選前後都會存在，但這些非基本面的因素只會在短期內影響股市，當市場消化這些不確定性後，市場的回檔修正反而提供具有競爭力和良好盈利增長公司的絕佳買入機會。從長期來看，仍然看好受益於AI和HPC發展的行業及公司；除非美國大選過後產業政策導致供需平衡發生巨大變化，否則我們也看好綠色能源產業相關投資機會。

野村e科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄分析指出，雖然還沒有到歷史上泡沫時期的水準，但台股評價經過過去兩年的大漲，除非看到企業獲利持續上修，否則預估盤勢較大可能會是區間震盪，來回測試股價與獲利面的關聯性，而且由於多數股票都已經漲過一輪，在營收成績單出來之前，資金還是會在產業間快速輪動，大幅增加配置及選股的難度；然而投資終要回歸基本面，以三至五年方向來看，預估成長性最高的AI依然是投資主軸，第3季通常是電子股的旺季，隨著 Apple 將於9月推出具備AI iPhone，有望掀起一波換機潮，從今年下半年延續到2025年， AI 手機的表現值得期待。

另一方面，半導體先進製程、先進封裝，基於台灣在供應鏈乃至全球的獨特性，未來的成長性最為明確，智慧駕駛車與人形機器人是 AI 應用的另一個長期趨勢。雖然智駕車和人形機器人還在萌芽階段，要進家戶仍需時間，但從長期來看，對半導體晶片等相關供應鏈的需求將持續增長，而其他題材如：伺服器相關、高速傳輸、矽智財、散熱、CCL/PCB等，受益於AI帶來產品升級，皆是獲利率有望跳升的相關族群，有機會繳出更強的營運成績單。

AI帶來工作效率與使用體驗提升，疫情期間使用的PC已近汰換期、Windows10將於2025年第4季終止服務，PC品牌大廠陸續於2024下半年推出AI PC機種，市場預估，2025年AI PC出貨量將成長至9,915萬台 (+110%，YoY)。短期內股價震盪並不代表看法錯誤，歷史經驗顯示漲多必會修正、跌深必會反彈，就投資角度來說，台灣供應鏈擁有相關AI技術利基，擁有AI高純度的台股科技基金更有表現空間，未來十年AI相關商機與成長機會大，投資人不妨趁股市回檔時把握機會，定期定額布局台股科技主動型基金，搭上「AI創世紀」多頭列車。