快訊

巴黎奧運／楊勇緯、麟洋配都要亮相 中華隊首日出賽選手一次看

前天獲報「社子島目擊男子入河消失」 警消今尋獲遺體

他感嘆iPhone為何容易過熱「燙到可煎牛排」？內行曝少了關鍵1物

永豐投顧：守成重於建功 慢慢布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，本周面對美股財報密集發布，以及月底的FOMC會議決議，變化頗多，建議降低持股，並且考量美國總統選舉決勝遠在11月，不急於布局，建議多觀察。

台股因颱風休市前夕，市場報出台積電（2330）違約交割2億多元，明顯是7月22日台積電跌破950後搶短失敗的後果。台積電第3季法說無論是成績與展望都很好，AI產業的發展也是有目共睹，不過，股市共識之處往往也是風險匯集之地，大盤已經跌破季線，建議謹慎切勿搶短。

永豐投顧表示，本周美國財報密集發布，聚集多家科技巨頭，有鑑於上周谷歌財報的不利表現，本周正可觀察市場多空力量的變化。由於上周空方大勝，本周可以看看空方是否繼續追擊；不過，預期財報季真正的結束應該要等到8月下旬輝達（NVIDIA）財報才能下定論，建議多觀察少操作，或是轉到波動小的個股。

永豐投顧表示，其實觀察歷屆美國總統大選，選前股市差不多都進入低谷，直等到選後不確定性消除，股市才逐漸回升。由於本屆美國兩黨競爭激烈，選情變化大，甚至已經出現川普遇刺的緊張劇情，未來變數多，建議可以酌量降低持股。

台積電 美國 財報

延伸閱讀

美國學者談川普防衛費說 籲事涉戰爭應謹慎發言

回測年線的優質AI伺服器股

謝金河：台積電仍是台股的中樞神經

台積電破千後的操作策略 坐二望一的機殼小尖兵晟銘電

相關新聞

安聯投信：台股有望在季線與半年線之間整理

就技術面上，安聯投信台股團隊表示，若參考美股S&P 500指數維持在季線附近、那斯達克指數表現稍為疲軟的表現，台股有望在...

開盤期貨為何當機…原來被直接平倉！ 狄驤提醒：搶反彈就像搶銀行

台股一開跌900點，許多投資人期貨帳戶維持率低於25%，開盤就被直接平倉，這種大量砍倉才導致了期貨當機。

台股重挫可買？ 分析師：等美企8月財報

台北股市昨跳空開低，下殺近千點，指數雖然隨即回穩，但縮減跌幅能力有限，加權股價指數以二萬二千一百一十九點收盤，季線確定失...

台股狂瀉752點…寫下三慘 公股大買209億護盤

台股昨（26）日上演黑色星期五遭血洗，在補跌效應加上外資狂賣下，終場崩跌752點，收22,119點，失守季線，並寫下三大...

散戶縮手 證券劃撥存款下滑…央行2點信心喊話

中央銀行昨（26）日公布6月金融情況，其中散戶對台股投資信心指標—證券劃撥存款餘額降至3兆5,099億元，為兩個月低點，...

台股三跡象 醞釀短線反彈…法人：逢低找買點

台股昨（26）日重挫752點，一舉摜破季線支撐，激勵市場恐慌指數跳升至24.88，攀20個月波段最高。儘管投資氛圍急速轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。