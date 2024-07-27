永豐投顧：守成重於建功 慢慢布局

永豐投顧表示，本周面對美股財報密集發布，以及月底的FOMC會議決議，變化頗多，建議降低持股，並且考量美國總統選舉決勝遠在11月，不急於布局，建議多觀察。

台股因颱風休市前夕，市場報出台積電（2330）違約交割2億多元，明顯是7月22日台積電跌破950後搶短失敗的後果。台積電第3季法說無論是成績與展望都很好，AI產業的發展也是有目共睹，不過，股市共識之處往往也是風險匯集之地，大盤已經跌破季線，建議謹慎切勿搶短。

永豐投顧表示，本周美國財報密集發布，聚集多家科技巨頭，有鑑於上周谷歌財報的不利表現，本周正可觀察市場多空力量的變化。由於上周空方大勝，本周可以看看空方是否繼續追擊；不過，預期財報季真正的結束應該要等到8月下旬輝達（NVIDIA）財報才能下定論，建議多觀察少操作，或是轉到波動小的個股。

永豐投顧表示，其實觀察歷屆美國總統大選，選前股市差不多都進入低谷，直等到選後不確定性消除，股市才逐漸回升。由於本屆美國兩黨競爭激烈，選情變化大，甚至已經出現川普遇刺的緊張劇情，未來變數多，建議可以酌量降低持股。