安聯投信：台股有望在季線與半年線之間整理

就技術面上，安聯投信台股團隊表示，若參考美股S&P 500指數維持在季線附近、那斯達克指數表現稍為疲軟的表現，台股有望在季線與半年線之間，以此來看，台股跌破季線的拉回幅度，應可視為滿足大致估值需要修正的跌幅，但時間上仍需待國際情勢明朗。投資建議不追高、不殺低，定期定額方式累積長期單位數，耐心等待全球股市整理的這段時間。

安聯投信台股團隊表示，台股明顯緊跟美股走勢牽動；受美股近期波動較大影響，加上颱風假所累積的補跌效應，儘管近一周前半周台股分別經歷一天大跌逾600點、隔天又大漲逾600點的上沖下洗行情，上周五（26日）開盤仍不敵颱風假美股疲軟表現，出現季線仍未守住的較大跌勢。

安聯投信台股團隊表示，檢視美股走勢波動，主要是受到美部分科技股財報表現不如市場原先的預期，加重估值修正壓力，加上短線漲多所累積的獲利調節賣壓所致；另方面，美國大選與聯準會何時降息均增添市場不確定性，外資調降科技權重等雜音亦加速盤面類股風格轉變，科技股成為賣壓重心。

回歸基本面，安聯投信台股團隊表示，儘管部分美科技財報出現雜音，致使近期市場出現較為震盪的走勢，但AI等大趨勢並未改變；若再進一步檢視其他美科技股財報表現，或是資本支出等規劃方向，仍不減相關大趨勢向上的走向；面對近期市場的波動，可視為財報表現與市場預期出現較大落差的估值修正壓力。

此外，安聯投信台股團隊表示，近期市場的波動另一因素，也是受到部分資金累積漲幅較大的超大型科技股，轉向部分中小型股，加上近期又有外資調整科技股權重，也加速盤面類股風格的轉換，帶動盤面資金快速流動所致。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，11月初登場的美國大選，兩黨候選人的政策風向，以及聯準會降息步調是否受美國大選所牽制等變數，勢將壓抑大盤表現；預期台股在挑戰7月初的高點後，接下來在美國大選等較大不確定因素明朗前，維持大箱型上下區間整理格局。