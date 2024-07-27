台股重挫可買？ 分析師：等美企8月財報

台北股市昨跳空開低，下殺近千點，指數雖然隨即回穩，但縮減跌幅能力有限，加權股價指數以二萬二千一百一十九點收盤，季線確定失守，指數重挫七五二點，創史上第二大收盤跌點，僅次於四月十九日創下的七七四點跌點，跌幅百分之三點二九，成交量四六八四億。

台股休了兩天颱風假，周五恢復交易，毫無意外上演補跌行情，直接跳空摜破季線，殺氣瀰漫。昨台股四大電子權值股一開盤就下殺，台積電以九一五元開盤，終場以九二四元收盤，下跌五十五元，跌幅百分之五點六二。加權指數最低下探二萬一千八百八十九點，但隨後跌幅收斂，畫出二百三十點的下影線，是台股大盤透出的一絲曙光。

展望後市，華南投顧董事長儲祥生表示，台股盤中最多重挫九八二點，但隨後指數跌幅收斂，留下二百三十點的下影線，是好一點的跡象，為大盤留一些希望。

台新投顧副總黃文清則表示，由於美股科技類股大跌，台股休市兩天後補跌幅度，還算是在合理範圍內，目前看來大盤指數應該會在季線附近震盪，隨時醞釀可能的反彈機會。

不過，黃文清說，因美股還處於跌勢，外資也在調節，因此第一階段跌深反彈震盪後，不排除還有第二階段的回檔，但還是要看八月有許多重要美國企業公布財報表現，若能趨向正面，指數比較有機會反彈回到上升軌道。

外資瑞穗交易平台分析師克萊恩（Jordan Klein）則點名台積上周公布的財報很「美妙」，股價卻續跌，「就是在告訴你，不管最近的財報或財測有多棒，更廣泛的結清（或平倉）交易將壓低所有股票」的股價。克萊恩建議，投資人能等到更多科技大咖財報出爐後，再認真考慮逢低承接。

微軟預定三十一日公布上季財報，Meta和科林研發將在八月一日出爐，亞馬遜則是八月二日。

一些分析師依然看多半導體，認為近期賣壓只是人工智慧（ＡＩ）成長之路的小顛簸。

也有分析師認為，更廣泛的科技股將快速反彈。Wedbush分析師艾夫斯說，現在是ＡＩ支出浪潮的起點、而非終點，預期企業、公用事業商及政府未來幾年的ＡＩ資本支出將共超過一兆美元，掀起一場「ＡＩ革命」，Google母公司字母（Alphabet）正在加速ＡＩ周期的支出，預料其他科技巨擘也將在未來幾周的財報會議發表類似言論。