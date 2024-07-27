台股狂瀉752點…寫下三慘 公股大買209億護盤

台股昨（26）日上演黑色星期五遭血洗，在補跌效應加上外資狂賣下，終場崩跌752點，收22,119點，失守季線，並寫下三大慘紀錄：一，盤中重挫982點，為史上盤中第三大跌點；二，終場大跌752點，為史上收盤第二大跌點；三，外資大賣844億元，為史上第三大金額。

八大公股行庫進場大買209億元，金額改寫歷史紀錄，護盤態度明顯。

台股因颱風假休市二日，這段期間美科技股重挫，衝擊台股昨天賣壓傾巢而出，早盤開低664點後，市場恐慌性賣壓持續出籠，指數殺低，一度殺破22,000點，最低來到21,889點，重挫982點，是史上盤中第三大跌點。

隨後市場搶短買盤大舉進場，逐漸收斂跌點，然終場仍大跌752點，為史上收盤第二大跌點，收22,119點，跌幅3.2%，成交量擴增至4,915億元。昨天台股上市公司總市值驟減近2.4兆元，降至70.8兆元。

三大法人動向上，昨日合計賣超963.2億元，金額為史上第三大。外資大舉調節844.1億元，金額為史上第三大，由買轉賣；投信買超89.78億元，連18買，累計買超967.2億元；自營商賣超208.8億元，金額為史上第二大，連14賣，累計賣超1,324.4億元。

八大公股行庫大舉買超209.1億元，金額創新高，連十買，累計買超811.49億元，護盤企圖相當明顯。

由於美股進入超級財報周，特斯拉和Alphabet重摔，科技七雄信心面鬆動，連帶外資也大舉提款台積電、賣超403億元，金額為上市櫃標的單日最多，且為該公司史上賣超第三大，衝擊台積電股價下跌55元，以924元收盤。鴻海被賣58億元、廣達47億元、日月光投控43億元。

兆豐投顧董事長李秀利認為，投資人在操作上，可待進一步止跌訊號浮現，再擇優承接；台新投顧副總經理黃文清則認為，短線低點已經見到，可留意分批進場的布局機會。