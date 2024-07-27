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散戶縮手 證券劃撥存款下滑…央行2點信心喊話

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行昨（26）日公布6月金融情況。 聯合報系資料照
中央銀行昨（26）日公布6月金融情況。 聯合報系資料照

中央銀行昨（26）日公布6月金融情況，其中散戶對台股投資信心指標—證券劃撥存款餘額降至3兆5,099億元，為兩個月低點，單月大減453億元；台股指數6月平均股價衝上22,449點續創新高，證券劃撥餘額卻逆勢減少，央行經研處副處長曹體仁解釋，「主要是基於風險意識考量。」

台股昨天收盤下殺752點，曹體仁信心喊話說，台股資金充裕、基本面佳，股市下跌並非外資不看好台灣經濟，而是有二項因素；首先，AI概念股股價漲幅持續一段時間，近期美國總統候選人對半導體產業有一些研擬限縮或關稅限制，使市場對未來看法偏向負面；其次，外資對全球股市有一定權重配置，先前台股飆高，配置比重超限，外資必須獲利了結，「但這並不表示，外資不看好台灣經濟基本面」。

證券劃撥存款餘額走勢
證券劃撥存款餘額走勢

曹體仁強調，台灣資金非常充裕、足以支應所有經濟活動；另外，不論是主計總處預估今年經濟成長率3.94%，或財政部的出口數據、中經院的PMI數據等均顯示，「台灣經濟基本面還是不錯的」。

央行昨日公布，6月證券劃撥存款餘額降至3兆5,099億元，為兩個月低點，單月大減453億元；曹體仁分析，主要是基於風險意識考量、國內投資人有偏向觀望傾向。

央行昨天公布，6月貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為5.23%及6.25%，主要是放款與投資年增率上升。累計今年1至6月，M1B及M2平均年增率分別為4.76%及5.92%。

央行資料顯示，6月股市成交占比，外資從前一個月的34.1%下滑至33.6%，散戶從前一個月的54.8%降至53.6%，且為2023年2月以來的近一年半最低。

台股指數 外資

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