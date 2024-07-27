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台股三跡象 醞釀短線反彈…法人：逢低找買點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股昨（26）日重挫752點，一舉摜破季線支撐。 聯合報系資料照
台股昨（26）日重挫752點，一舉摜破季線支撐。 聯合報系資料照

台股昨（26）日重挫752點，一舉摜破季線支撐，激勵市場恐慌指數跳升至24.88，攀20個月波段最高。儘管投資氛圍急速轉空，不過法人預期，台股短線跌深，下周隨時醞釀反彈行情，搶短買盤將大舉湧現。

今年來一路走多的台股，自日前衝上24,416點歷史新高後，隨行情漲多後乖離修正壓力出籠，指數急跌，昨日更重挫752點，一舉摜破季線支撐。正當市場恐慌情緒快速攀升時，法人圈喊急跌是逢低進場買點。

三跡象看台股短線醞釀反彈
三跡象看台股短線醞釀反彈

綜合第一金投顧董事長陳奕光、國泰投信總經理張雍川、台新投顧副總黃文清等解析，從過往歷史經驗判斷，第3季台股行情通常波動較大，不過第4季上漲機率達七成以上，因此第3季若遇行情拉回，反而是進場撿便宜的好時機。

此外，台股雖恐開始步入中期修正，不過從短線來看，儘管目前市場氛圍明顯轉空，加權股價指數跌破季線支撐，然由短線跌點、技術面、股期雙市價差收斂等三大跡象來看，台股短線已醞釀跌深反彈契機。

首先，在短線跌點方面，台股這波由高點拉回至最低點，區間最大跌點為2,527點，這波由4月中旬起漲的多頭漲點約5,125點。由跌點除以漲點約49.3%來看，極為接近黃金切割率50%的數值，顯示短線行情已具跌深反彈契機。

第二，由技術指標來看，大盤日KD中的K值幾已進入20超賣區，短線再跌空間有限；由機率密度函數來看，短線台股上漲機率已達三個標準差左右，換句話說，上漲機率已衝上99.7%，顯示短線反彈行情蓄勢待發。

第三，股期雙市價差轉向收斂。由於期貨向來具有「價格發現」功能，因此觀察近二個交易日加權股價指數與台指期間的價差，由23日的逆價差41.84點收斂至26日的24.21點，逆價差收斂顯示行情即將出現短線反彈可能。

在中線趨勢上，凱基投顧認為，昨日大盤跳空重挫，若無法迅速收復季線、並回補昨日留下空方缺口（22,206~22,514點），後市仍恐有低點可期，下檔恐將回補6月6日多方缺口（21,510~21,847點）。

此外，由於大盤短期均線與月線同步下彎，周KD指標也呈向下修正，顯示盤勢開始進入中期修正。根據過去經驗，時間可能持續三至八周，指數落底時間點預估可能在第3季中後期。

台股 逆價差

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