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日月光後市 外資多空論戰

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

日月光投控（3711）日前法說釋出先進封裝明年營收倍增的利多，但市場預期第3季財測恐不如預期，昨（26）日股價亮燈鎖跌停。外資圈於法說後紛紛釋出最新報告，其中大和資本給予「優於大盤」評等，摩根士丹利證券（大摩）、野村證券皆為「中立」，里昂證券則為「劣於大盤」，外資圈看法多空分歧。

大和將目標價由150元上調至180元，給予「優於大盤」評級。大和亞洲科技研究部門主管徐禕成表示，日月光投控第2季營收亮眼，因電子代工服務（EMS）表現優預期及匯率影響。

大和先前已調低今年晶片市場預測，儘管EMS業務看似穩健，但毛利率及SAT業務均未如預期，將日月光投控2024-2026年的每股稅後純益（EPS）預測值下調2%至4%。

值得注意的是，徐禕成預估，日月光2025-2026年的EPS，高於市場共識13%-21%，基於2025年晶片周期全面復甦，因此抱持樂觀看法。

大摩目標價維持172元，樂觀情境下上看210元；野村目標價由142元升至165元，皆給予「中立」評等。

綜合大摩半導體產業分析師詹家鴻、野村半導體產業分析師鄭明宗雙方觀點，日月光2024年的設備資本支出提高一倍，達18億美元。雖能應對CoWoS不斷增長的機會，但是股價也將會隨著AI、CoWoS需求而波動，若AI晶片需求減弱，日月光將比台積電更容易受到影響。

在測試設備的資本支出，主要針對其他高性能計算（HPC）客戶，如超微，而非輝達。另外，隨2024年下半年非AI業務放緩，日月光毛利展望將是關注焦點。因此兩家法人皆給予「中立」評級。

里昂給「劣於大盤」，但目標價由136元上調至146元，主要反映先進封裝長線仍具積極成長性。

大摩 日月光

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