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分析師：低接晶片股還太早

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
瑞穗交易平台分析師克萊恩25日指出，「現在要低接晶片類股感覺還太早」 路透通訊社
瑞穗交易平台分析師克萊恩25日指出，「現在要低接晶片類股感覺還太早」 路透通訊社

費城半導體指數25日收盤重挫2%，連續第三個交易日跌逾1%，26日早盤隨紐約三大指數反彈1%，部分投資人揣測低接時機是否已到，但分析師警告，時機可能還沒成熟，建議等到亞馬遜微軟、Meta等業者下周公布財報後再說。

瑞穗交易平台分析師克萊恩25日指出，「現在要低接晶片類股感覺還太早」，市場上仍有許多游資，這些資金將繼續結束操作晶片股的動能交易。他說，台積電（2330）上周公布的第2季財報很「美妙」，但股價卻持續下跌，「就是在告訴你不管最近的財報或財測有多棒，更廣泛的結清（或平倉）交易將壓低所有股票的股價。」

他建議，投資人應等到更多科技大咖財報出爐後，再認真考慮是否逢低承接，包括亞馬遜、微軟、臉書母公司Meta及科林研發（Lam Research）等，下周將陸續公布財報，微軟、亞馬遜或Meta「任何訊息都可能不會被視為大利多」，「先等半導體類股的結清賣壓出籠後，再感到興奮」。

亞馬遜 微軟 財報

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