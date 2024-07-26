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LINEPAY、全福生物送件申請上市 邦睿生技申請創新板

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所26日公布，連加網路LINEPAY（7722）、全福生物（6885）送件申請股票掛牌，分別為今年第八、第九家國內公司（不含創新板）申請股票上市。

此外，邦睿生技（6955）送件申請股票創新板掛牌，是今年第三家申請股票創新板上市的國內企業。

根據送件資料，連加網路（LINEPAY）負責人為丁雄注，實收資本額6億元，主要產品為手續費收入，去年稅前純益6.13億元，每股稅後純益8.09元。

全福生物負責人為林羣，實收資本額11.5億元，主要產品為新藥開發，去年稅前純損6.88億元，每股稅後純損6.84元。

邦睿生技負責人為徐振騰，實收資本額1.70億元，主要產品為精子品質分析檢測儀及檢測耗材，去年稅前純益0.25億元，每股稅後純益1.51元。

創新板 生技 股票

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