LINEPAY、全福生物送件申請上市 邦睿生技申請創新板
臺灣證券交易所26日公布，連加網路LINEPAY（7722）、全福生物（6885）送件申請股票掛牌，分別為今年第八、第九家國內公司（不含創新板）申請股票上市。
此外，邦睿生技（6955）送件申請股票創新板掛牌，是今年第三家申請股票創新板上市的國內企業。
根據送件資料，連加網路（LINEPAY）負責人為丁雄注，實收資本額6億元，主要產品為手續費收入，去年稅前純益6.13億元，每股稅後純益8.09元。
全福生物負責人為林羣，實收資本額11.5億元，主要產品為新藥開發，去年稅前純損6.88億元，每股稅後純損6.84元。
邦睿生技負責人為徐振騰，實收資本額1.70億元，主要產品為精子品質分析檢測儀及檢測耗材，去年稅前純益0.25億元，每股稅後純益1.51元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言