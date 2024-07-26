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證交所「反詐騙聯防行動專區」 預計8月中旬上線

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，「反詐騙聯防行動專區」預計8月中旬於公開資訊觀測站內上線，證券商可將接獲客戶通報的詐騙態樣，以及澄清說明等資訊，即時上傳專區並公開分享，有利於其他證券商及投資人多加留意與警惕，達成反詐聯防效益。

證交所先前已公告將與證券商合作並實施相關反詐騙強化措施，全面提升證券市場防詐功能。

在法規修訂方面，有關證券商於客戶委託下單交易介面及對帳單須張貼反詐騙警語，增加提醒頻率，及證券商善意關懷客戶訪談作業中增加高齡客戶優先抽選機制，增進高齡客戶對詐騙防制的認知等，均於「證券商內部控制制度標準規範」陸續修訂完成。

證交所指出，「反詐騙聯防行動專區」上線前，已請證券商先行收集近期接獲通報的詐騙案例，包括富邦證券、永豐金證券、口袋證券、第一金證券、群益金鼎證券（6005）、北城證券及臺灣匯立證券均積極協助將相關案例通報證交所。

經查上開證券商通報的詐騙態樣，詐騙集團時常冒名證券商Logo，於社群平台設立假粉絲專頁，提供相關連結誘導民眾加入假投資網站或群組，並匯入資金。

此外，詐騙集團亦頻繁冒名證券商從業人員或客服人員，以股票申購、抽獎及推介個股等話術，誘騙投資人將金錢匯入人頭帳戶，再以申購金額不足、發生違約及主管機關要求等各種理由，詐騙被害人持續匯入金錢，最後卻無法順利拿回金錢而蒙受損失。

永豐金證券則分享發現某港股股票疑似為詐騙標的後，隨即進行客戶交易該檔標的監控及庫存調閱作業，並即時向分公司從業人員進行教育宣導，請從業人員對持有該標的客戶進行反詐騙關懷，向客戶完整說明詐騙原委與樣態情境，使客戶於該標的股價崩跌前出清庫存，避免鉅額損失。

證交所呼籲，主管機關與證券周邊單位均已設立「金管會金融智慧網防詐騙專區」、「證券商公會證券投資反詐騙專區」及「證交所證券投資反詐騙專區」，「反詐騙聯防行動專區」即將於8月中旬上線，請投資人遇到可疑情境時，多加利用相關網站資源或撥打證券商公會及證券商所設置的反詐騙專線查證；若不慎匯出款項，請立即致電165反詐騙專線及110報案。

未來，證交所將致力於結合證券商資源，提升民眾防詐意識，使詐騙集團無可趁之機，以保障投資人權益。

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