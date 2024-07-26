興櫃一周回顧／山太士狂漲16%居冠

觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股中上漲77家、下跌233家，下跌家數多於上漲，本周表現最亮眼為半導體材料股山太士（3595）股價漲幅超過16%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（26）日資料顯示，由於本周僅三個交易日，以至於興櫃市場成交金額119.39億元、成交1.98億股、成交12.57萬筆，三項數據均低於前一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的21檔大幅下降至二檔。

以族群性來看，本周領漲股在電子族群，一共有六檔科技股入列周漲幅前十強排行；綠能環保股有兩檔上榜；生技醫療和數位雲端各一，周漲幅落在5.2%至16.6%間。

本周表現最強的山太士，周漲幅來到16.6%，因切入扇出型玻璃基板（FOPLP）製程，推升股價表現亮眼；至於無人機概念股榮炭、太陽能概念股旭東環保、水資源概念股兆聯實業三檔都連續兩周排上前十強。

此外，本周表現出色的還有芯測周漲9.1%、甲尚7.5%、紘通6.4%、博盛半導體6.1%、世基生醫5.2%、創泓科技5.1%等。