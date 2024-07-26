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高雄三分之一前瞻花在滯洪池 工務人士：若多改建下水道 也許不會淹這麼慘

就市論勢／AI 題材大趨勢未變

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

台股昨（26）日開低走低，早盤一度跌破22,000點關卡，隨後跌幅收斂，大盤回到22,000點以上，終場跌752點收22,119點，跌破季線支撐。周線連二黑。

美股近期波動較大，加上颱風假累積的補跌效應，儘管近一周前半周台股分別經歷一天大跌逾600點、隔天又大漲逾600點的上沖下洗行情，昨日仍不敵颱風假美股疲軟表現，出現季線未守住的較大跌勢。

回歸基本面，儘管部分美科技財報出現雜音，致使近期市場出現震盪走勢，但AI等大趨勢並未改變。

進一步檢視其他美科技股財報，或是資本支出等規劃方向，無損相關向上趨勢；面對近期波動，可視為財報表現與市場預期出現較大落差的估值修正壓力。

此外，近期市場波動另一因素，是受到部分資金從累積漲幅較大的超大型科技股轉向部分中小型股，加上近期又有外資調整科技股權重，加速盤面類股風格轉換，帶動盤面資金快速流動所致。

投資建議

展望後市，11月初登場的美國大選，兩黨候選人政策風向，以及聯準會降息步調是否受美國大選牽制等變數，勢將壓抑大盤表現。

預期台股在挑戰7月初高點後，接下來在美國大選等較大不確定因素明朗前，維持大箱型區間整理格局。

就技術面上，若參考美股S&P 500指數維持季線附近、那斯達克指數表現稍為疲軟，台股有望在季線與半年線間波動。

以此來看，台股跌破季線的拉回幅度，應可視為滿足大致估值需要修正的跌幅，但時間上仍需待國際情勢明朗。

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