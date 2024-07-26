ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N搶鏡
美中科技戰升溫，加上大型科技股財報效應等利空衝擊，台股本周持續向下修正，跌破季線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，具反向避險特色的富邦蘋果反一N（02001R）上漲5.71%，蟬聯冠軍寶座。
美股除受美國總統大選不確定因素拖累，市場關注焦點轉向科技股七巨頭財報，其中特斯拉、谷歌母公司Alphabet公布結果未如預期，連動其他大型科技股重挫，台股亦延續多殺多走勢，統計集中市場單周跌705點或3.27%，連二黑，櫃買市場周線跌7.29點或2.68%，連三黑。
追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周約有三成打敗兩市大盤，主要分布於反向、高股息等特色，其中，富邦蘋果反一N持續逆風高飛，單周上漲5.71%，排名二、三位分別為元大金融配息N、元大金融高股息N，單周跌幅為0.44%、0.58%。統一價值成長30N、富邦行動通訊N、統一微波高息20N等單周跌0.99%至3.58%。
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