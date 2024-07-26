一周熱門零股／台積、高息ETF 人氣旺

美高科技股財報表現不如預期，台股昨（26）日大跌752點，寫下史上單日第二大跌點；零股市場雖因颱風休市二日，導致全周交易量下滑，但在行情震盪逢低時，投資人依然踴躍進場，全周最熱門的台積電（2330）爆出近2,000萬股大量，另外高股息ETF仍是聚焦點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為台積電、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、鴻海、元大高股息、富邦台50、元大台灣50、元大台灣價值高息、元大台灣高息低波。

其中，台積電失守千元大關後，本周受到美高科技股財報不如預期等因素影響，股價拉回測試季線支撐，全周收在924元低點，不過在日前法說會釋放下半年業績有望逐季走高，零股投資人仍看好中長期營運前景中，全周零股交易量仍有1,911萬股，雖較上周2,676萬股減少，但考量本周僅三個交易日，實際上單日熱絡程度優於上周。

同屬AI族群的鴻海也擠入十大熱門榜單中，廣達、中信金則跌出排行榜。

零股市場另一焦點依然集中在高股息ETF，主因隨著財報季開跑，Alphabet、特斯拉財報利空衝擊，加以美國總統大選政治不確定性依然存在，科技股暴跌，美股持續面臨修正，加上美國第2季經濟成長超預期，市場持續押注聯準會9月啟動降息中，也使得高股息ETF熱度不退，多檔進入熱門前十大名單。