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亞洲生技大展登場 證交所專題演講解鎖新創企業經創新板前進資本市場

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

2024「亞洲生技大展」登場，臺灣證券交易所表示，本次除於「生技服務區」設攤位外，並將在區域合作論壇以「Cultivate Business Growth by Listing on TWSE」為題進行專題演講，解鎖新創企業如何經由創新板前進資本市場。

每年7月的生技大展為業界重要盛事，證交所在金管會指導下，本次代表資本市場參展，主題為「形塑產業新藍圖 打造上市新聚落」，以「一般板」及「創新板」支持生技產業發展為主軸，向參展公司及專業投資人說明本公司對於生技產業在臺灣資本市場的募資資訊、發展策略及擘劃遠景。

同時，於展場提供證交所「宅在家學習網」加入會員及「FB粉絲團」按讚活動，與參觀民眾面對面互動，宣導證券市場商品與投資知識，多元化推廣正確證券投資觀念，並可獲得精美贈品。

證交所表示，臺灣生技產業近年蓬勃發展，目前國內已有225家生技醫療類上市、上櫃及興櫃公司。

證交所於去年10月發布「強化生技產業發展策略」，冀透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露等措施，衝刺生技醫療產業市值，以形塑產業新藍圖，打造上市新聚落。

為使投資人更瞭解生技產業上市公司，證交所除於今年2月受邀參與「2024年台北醫療保健產業論壇」，4月及6月分別辦理「生技醫療產業」主題式業績發表會及「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會，未來將持續協助具影響力及成長潛力的創新產業進入資本市場，展示臺灣新創超實力。

金管會長期關注生技產業發展，證交所順應產業發展潮流，本次於「生技服務區」設展，今年參展廠商約900家，展覽結合生技、製藥、美容保養與保健等多元項目，提升國人了解生物科技發展帶給全民的影響及重要性，歡迎民眾至證交所展位參觀與互動。

生技產業 證交所

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