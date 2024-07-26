外資狂砍台股846億 央行：不是看壞台灣基本面

台股經歷2天休市後，今天遭遇補跌修正，收盤重挫752點、創史上次大收盤跌點，外資更是大砍台股新台幣846億元。不過央行官員認為，台股重挫是受多重因素影響，不代表外資看壞台灣經濟基本面。

台股因颱風休市期間，美國科技股下挫，台股今天呈現補跌，3大權值股台積電、鴻海、聯發科同步走弱，拖累電子股走勢，終場指數收在22119.21點，失守季線22212點，下跌752.63點，創單日第2大收盤跌點。

台股殺聲隆隆，三大法人今天賣超台股972.67億元，其中外資及陸資賣超飆上846.46億元，寫下歷史第3大賣超紀錄。

不過央行經研處副處長曹體仁認為，不宜以此解讀外資不看好台灣經濟基本面，因為台股大跌是數個因素交錯影響。

曹體仁表示，首先，根據機構及投資人看法，人工智慧（AI）相關股價漲幅已經持續一段時間，第2，美國總統大選帶來不確定因素，尤其候選人在半導體產業提出限縮或是關稅措施，可能帶來負面衝擊。

第3，外資的資產配置通常是全球布局，這段時間台股持續上漲，導致外資在台股的配置比重上升，為了維持投資組合的預設比重，就得進行獲利了結，並非不看好台灣基本面。

曹體仁分析，台灣資金充裕，至於經濟基本面，不論是主計總處發布的經濟預測、財政部出口數據以及中經院製造業採購經理人指數（PMI），台灣基本面都相當不錯。