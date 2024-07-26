台股修正已近滿足點 法人認為質優科技股投資價值浮現

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股颱風休市期間美股重挫，26日台股開盤後出現補跌效應，早盤一度大跌近千點，終場指數重挫752.63點，為台股史上單日第2大收盤跌點，跌幅3.29%，雖然跌破季線但守在22,000點之上，以22,119.21點收盤；統計本周3個交易日加權指數下挫3.28%，跌點750.05點，周線連二黑。

三大法人方面，外資大舉賣超846.46億元，成為台股第三大單日賣超金額；統計三大法人本周動向，投信持續站在買方，連續第8周回補台股，本周買超金額256.83億元，外資則是第3周調節，本周提款795.23億元，自營商連續減碼台股周數更是來到第9周，本周賣超339.3億元，三大法人合計賣超877.7億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，近期全球市場大幅波動，自從美國總統候選人川普遭槍擊之後，又遇到美國總統拜登宣布退選，轉而支持賀錦麗後，提振民主黨整體民調回升，選舉再度出現不確定性，加上美國超級財報周部分指標企業財報表現差強人意，兩大科技股Google與特斯拉本周公布財報後股價表現弱勢，導致市場由AI族群領跌，原本盤面樂觀的情緒跟著轉向，短線上台股須提防技術面修正壓。

不過，黃新迪分析，統計台股自7月11日高點下跌以來，跌幅9.31%，電子指數同期跌幅更是達12.24%，從歷史走勢分析，多頭時期的回檔幅度約為10%，預估短線已來到修正滿足點，下周可密切留意美國重量級科技大廠財報表現。

黃新迪表示，目前S&P500企業累計公布第2季財報家數198家，其中獲利優於預期156家，比例為78.8%，下周預計將有179家企業發布財報，其中包許多重量級指標公司，如蘋果、亞馬遜、微軟、AMD（超微）、Meta、高通、英特爾等，目前根據預估，美股整體獲利成長可望達到年增8%，若財報數據優於預期，可望提振美股投資情緒，有利指數表現。

黃新迪提醒，隨著時間越來越接近美國總統大選，從近4次美國總統大選經驗分析，選前一個月美股往往呈現走弱回檔，本次仍須留意大選前的魔咒，不過選後終將回歸基本面，包括對於AI技術進步對產業與需求的提升，及美國就業與景氣的變化，都將左右美股表現並進一步牽動台股相關供應鏈股價。

在選股上，黃新迪認為，隨著股價回檔，優質標的投資價值浮現，建議以2025年成長性高、具成長動能的半導體、電腦周邊、電子零組件為主，可特別著墨於半導體封測、測試介面、設備等族群。

台股 美國 財報

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