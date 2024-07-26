零股平權！交割需求借券自12月30日起實施零股出借

證交所公告開放交割需求借券出借單位得為零股，自今年12月30日起實施。證交所表示，零股交易是普惠金融政策的重要措施，此開放措施可提供零股投資人出借證券機會、活絡帳上零股的運用。

證交所指出，交割需求借券是指賣方證券商，因受託或自行買賣發生錯帳、投資人違約、境外華僑與外國人申報遲延交割等情事，導致出現券項交割缺口，而向證交所申請借券完成交割的處理機制。

過去出借人僅能以一交易單位（即一千股）為申報出借單位，考量盤中零股交易制度實施後，零股交易人數逐年增加，因此開放交割需求借券出借單位得為零股，讓零股投資人也有機會透過出借帳上零股獲得收益，提升運用效率，也符合普惠金融政策精神。

配合開放交割需求借券出借單位得為零股，證交所已修正「台灣證券交易所股份有限公司有價證券借貸辦法」部分條文。修正重點包括：規範以「一交易單位」為申報出借單位者，為「交割需求借券」，以「一股」為申報出借單位者，為「零股交割需求借券」。

明訂交割需求借券與零股交割需求借券的出借對象，依申請借券數量區分為整股與零股採分別取借。

明訂零股交割需求借券的取借順序，是按出借人所訂出借費率，由低而高依序取借，若相同費率的出借數量超過所需數量，按出借數量多至少者依序取借，若出借費率及數量均相同，以隨機方式取借。