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台股一片綠油油…外資史上第3大賣超 這檔ETF意外成買超冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股歷經兩天休市，開盤後一度大跌超過800點。記者余承翰／攝影
台股歷經兩天休市，開盤後一度大跌超過800點。記者余承翰／攝影

台股26日跌破季線，以22,119.21點收盤，重挫752.63點，創下單日收盤跌點第二大的紀錄，外資則是賣超846.46億元，為史上第三大單日賣超，統計獲得外資青睞的買超個股發現，元大台灣50反1（00632R）獲外資買超49,832張，居買超個股冠軍，其次則是群創，獲外資買超49,531張，金融股則有5檔在外資買超前十大名單中。

台股颱風假休市期間美股下挫，台股26日呈現補跌走勢，早盤以22,206.93點開出，下跌664.91點，跌破季線，大盤指數一度下滑至21,889.61點，重挫982.23點，終場收在22,119.21點，下跌752.63點，跌幅3.29%。

統計三大法人買賣超，合計賣超972.67億元，其中僅投信買超，外資則是賣超846.46億元，創下外資單日賣超的歷史第三大，且是今年的第二大，投信買超82.64億元，自營商賣超（合計）208.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.09億元，自營商（避險）賣超148.75億元。

外資賣超台股創下單日賣超第三大紀錄，但仍有逆勢獲得外資買超的個股，統計外資買超前十大個股依序是元大台灣50反1、群創、台新金、開發金、中信金、國泰金、中華電、潤泰新、泰金寶-DR、第一金等；合計有5檔金融股為外資買超前十大個股。

除了元大台灣50反1高居外資買超個股冠軍，群創也獲外資買超49,531張，居買超個股第二大，接下來則是買超台新金14,417張，開發金也獲外資買超14,410張，中信金則獲外資買超11,894張，另外，外資買超國泰金9,849張，買超第一金6,713張。

00632R元大台灣50反1 ETF 個股 台股 外資

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