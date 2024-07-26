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台股今暴跌寫史上第2慘 金管會：密切關注國際金融

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者杜建重／攝影
金管會主委彭金隆。記者杜建重／攝影

台股連放兩日颱風假後，26日暴跌752.63點收22,119.21點，跌幅3.29%，寫史上次大收盤跌點。金管會今日下午對外發言，指出將會密切關注國際金融市場變化，同時強調，今年截至6月底，國內上市櫃公司累計營收較去年同期增加10.23％，寫歷年同期次高，意味台灣上市櫃公司基本面仍良好。

惟統計至7月23日，國內信用交易之整戶擔保維持率為170.87%，低於上周五（19日）的172.35％。

金管會分析，認為美股因前一交易日（25日），受到科技股財報影響，美股主指4大指數除道瓊漲幅0.20%，其餘指數跌幅介於0.51%至1.96%。今日衝擊部分亞股表現，截至台股收盤時，台股收盤指數22,119.21點，下跌752.63點，跌幅3.29%，成交量4,684.71億元，外資賣超761億元。

同時段亞股中，韓國漲0.88 %，香港漲0.20%，日本漲0.10%，新加坡跌0.04%，上海跌0.12%。台股今日跌幅的確寫主要亞股最慘。

惟今年以來股市走勢，截至前一收盤日23日，台股漲幅27.56%仍相對亮眼。截至今日止收盤，日本漲幅13.16%、新加坡漲幅5.87%、韓國漲幅2.09%、香港跌幅0.25%、上海跌幅2.96%、深圳跌幅11.02%、美國道瓊漲幅5.96%。

今年截至7/23止，台股集中市場日均成交量約4,413.84億元，相較去年同期增加67.67%。今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34% ，加計股票股利為2.44%，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。

亞股 台股 金管會

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