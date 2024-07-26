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開放交割需求借券出借單位得為零股 12月30日起實施

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
零股交易係主管機關普惠金融政策之重要措施，為提供零股投資人出借證券機會、活絡帳上零股之運用，臺灣證券交易所於2024年7月18日公告開放交割需求借券出借單位得為零股，並自12月30日起實施。聯合報系資料照
零股交易係主管機關普惠金融政策之重要措施，為提供零股投資人出借證券機會、活絡帳上零股之運用，臺灣證券交易所於2024年7月18日公告開放交割需求借券出借單位得為零股，並自12月30日起實施。聯合報系資料照

零股交易係主管機關普惠金融政策之重要措施，為提供零股投資人出借證券機會、活絡帳上零股之運用，臺灣證券交易所於2024年7月18日公告開放交割需求借券出借單位得為零股，並自12月30日起實施。

證交所表示，交割需求借券係賣方證券商因受託或自行買賣發生錯帳、投資人違約、或境外華僑與外國人申報遲延交割等情事，致出現券項交割缺口時，向證交所申請借券完成交割之處理機制。過去出借人僅能以一交易單位（即一千股）為申報出借單位，考量盤中零股交易制度實施後，零股交易人數逐年增加，爰開放交割需求借券出借單位得為零股，讓零股投資人也有機會透過出借帳上零股獲得收益，提升運用效率，並落實主管機關普惠金融政策。證交所表示，配合開放交割需求借券出借單位得為零股，已修正「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券借貸辦法」部分條文。

修正重點摘要如下：

1、 明確規範以一交易單位為申報出借單位者，為交割需求借券，以一股為申報出借單位者，為零股交割需求借券。

2、 明訂交割需求借券與零股交割需求借券之出借對象，依申請借券數量予以區分，亦即整股與零股採分別取借

3、 明訂零股交割需求借券之取借順序，係按出借人所訂出借費率，由低而高依序取借，如相同費率之出借數量超過所需數量，按出借數量多至少者依序取借，如出借費率及數量均相同，以隨機方式取借。

證交所亦規劃於新制上線前辦理一系列證券商與投資人宣導推廣，詳細法規修正內容可至證交所官網/市場公告/公文公告查詢。

借券 證交所 零股

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