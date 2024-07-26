風災來股災也來！外資賣超846億 這兩大族群被賣最多

台股26日補跌，終場收22,119.21點，下跌752.63點，跌幅3.29%，季線失守，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超846.46億元，為史上第三大，權值股及高股息ETF為外資賣超的兩大族群，單日賣超元大台灣價值高息（00940）64,831張，居賣超個股冠軍，台積電（2330）也遭賣超43,661張。

台股颱風假休市期間美股下挫，尤其是「科技股風暴」下，那斯達克綜合指數與費城半導體指數均都大跌，台股26日呈現補跌走勢，早盤以22,206.93點開出，下跌664.91點，跌破季線，大盤指數一度下滑至21,889.61點，重挫982.23點，終場收在22,119.21點，下跌752.63點，跌幅3.29%。

統計三大法人買賣超，合計賣超972.67億元，其中僅投信買超，外資則是賣超846.46億元，創下外資單日賣超的歷史第三大，且是今年的第二大，投信買超82.64億元，自營商賣超（合計）208.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.09億元，自營商（避險）賣超148.75億元。

權值股跌勢沈重，台積電領跌，早盤以915元開低，終場收在924元，下跌55元，跌幅5.61%，市值一口氣蒸發1兆4,263億元，市值失守24兆元，下滑至23兆9,626億元；鴻海192元收盤，下跌9.5元，跌幅4.71%。

聯發科以1,245元收盤，下跌30元，跌幅2.35%；廣達以275元收盤，下跌22元，跌幅7.4%，股價跌破季線，再往半年線探底；日月光投控法說會後股價重挫跌停，以155.5元收盤，下跌17元。

統計外資賣超前十大個股依序是元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、台積電、鴻海、日月光投控、聯電、元大台灣50、元大高股息、廣達、群益台灣精選高息；其中ETF占5檔，主要是高股息的ETF，另外，權值股也是外資大賣標的。

外資賣超台積電43,661張，居單日個股賣超第三大；外資賣超鴻海30,332張，為賣超個股第四大；重挫的日月光投控則遭外資賣超27,954張；聯電遭外資賣超25,942張；廣達則是遭外資賣超17,259張。