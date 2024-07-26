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台股創單日次大收盤跌點 金管會緊盯國際金融市場

中央社／ 台北26日電

台股因颱風休市期間，美國科技股下挫，台股今天開盤呈現補跌走勢，終場重摔752.63點，創單日次大收盤跌點。金管會下午表示，將密切關注國際金融市場變化。

今天台股3大權值股台積電、鴻海、聯發科同步走弱，拖累電子股走勢，台股加權股價指數終場收在22119.21點，失守季線22212點，重挫752.63點，跌幅3.29%，創單日第二大收盤跌點，成交值新台幣4684.71億元。

金管會指出，美股25日受科技股財報影響，4大指數除了道瓊漲幅0.2%，其餘指數跌幅介於0.51%至1.96%區間，今天亞股截至台股收盤時，亦呈現漲跌互見。

根據金管會證期局資料，台股今天收盤跌幅達3.29%，同時段韓國漲幅0.88%、香港漲幅0.2%、日本漲幅0.1%、新加坡跌幅0.04%、上海跌幅0.12%。

金管會強調，若拉長時間觀察，今年截至7月23日，台股漲幅達27.56%，國際間截至7月25日收盤時，日本漲幅13.16%、新加坡漲幅5.87%、韓國漲幅2.09%、香港跌幅0.25%、上海跌幅2.96%、深圳跌幅11.02%、美國道瓊漲幅5.96%，台股漲幅居亞洲主要股市之冠。

量能方面，今年截至7月23日，台股集中市場日均成交金額達4413.84億元，年增67.67%，亦即台股今年以來呈現價量齊揚。

金管會表示，今年截至6月底台股本益比為24.4倍，現金殖利率2.34%，加計股票股利為2.44%，今年上半年國內上市櫃公司累計營收達20.03兆元，創歷年同期次高，年增10.23%，金管會將密切關注國際金融市場變化。

根據證期局資訊，截至今年7月23日台股信用交易整戶擔保維持率為170.87%。

台股 金管會

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