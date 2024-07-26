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台股補跌重挫752點 上市公司市值蒸發2.37兆、台積電最慘

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美股下挫，台股26日補跌，在兩天颱風假後開盤就重挫，終場收在22,119.21點，下跌752.63點。記者余承翰／攝影
美股下挫，台股26日補跌，在兩天颱風假後開盤就重挫，終場收在22,119.21點，下跌752.63點。記者余承翰／攝影

美股下挫，台股26日補跌，在兩天颱風假後開盤就重挫，終場收在22,119.21點，下跌752.63點，跌幅3.29%，季線失守，且創下單日收盤跌點第二大的紀錄，上市公司市值也大幅蒸發2兆3,746億元，其中以台積電（2330）市值縮水1兆4,263億元最多，另外，市值前五名排名小幅洗牌，富邦金擠下廣達登上第四大市值公司。

台股颱風假休市期間美股下挫，尤其是「科技股風暴」下，那斯達克綜合指數與費城半導體指數均都大跌，台股26日呈現補跌走勢，早盤以22,206.93點開出，下跌664.91點，跌破季線，大盤指數一度下滑至21,889.61點，重挫982.23點，終場收在22,119.21點，下跌752.63點，跌幅3.29%。

權值股走弱加重台股跌勢，尤其是台積電大跌，不僅拖累大盤指數，也連動上市公司市值大減，根據證交所統計，上市公司總市值由23日的72兆9,477.72億元下滑至26日的70兆5,731.68億元，單日市值一口氣蒸發2兆3,746億元。

台積電早盤以915元開低，終場收在924元，下跌55元，市值一口氣蒸發1兆4,263億元，市值失守24兆元，下滑至23兆9,626億元；另外，市值前五名的排名也有小幅變動，前三名仍是台積電、鴻海、聯發科，富邦金則是擠下廣達，登上第四大市值公司，廣達退居第五名。

台積電 台股 美股

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