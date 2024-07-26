休市2天後大跌！台股重挫752點 三大法人賣超972億
台股因颱風來襲休市兩天，但期間美股重挫，拖累台股26日補跌修正，一度大跌逾900點，終場收在22,119.21點，下跌752.63點，跌幅3.29%，但成交量4,684.71億元，三大法人賣超972.67億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超846.46億元，投信買超82.64億元，自營商賣超（合計）208.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.09億元，自營商（避險）賣超148.75億元。
今日台股科技權值股一面倒，台積電（2330）重挫逾5%，收924元，回測季線；鴻海同樣跌至季線，收192元；聯發科、廣達則都跌破季線，分別收1,245元，275元，雙雙回落至半年線；日月光投控法說會後股價重挫跌停，收155.5元。鈊象、元太今除權息，鈊象攻上漲停板至786元，元太除息4.49元，強勢完成填息，收263元。
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