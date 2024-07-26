台股今日暴跌752點！創史上第二大收盤跌點 以22119點作收

台北股市今（26）日跳空開低，下殺近千點，指數雖然隨即回穩，但縮減跌幅能力有限，加權股價指數以2萬2119點收盤，季線確定失守，指數重挫752點，創史上收盤第二大跌點，僅次於4月19日創下的774點跌點，跌幅3.29％，成交量4684億。

休了兩天颱風假，台股周五恢復交易，毫無意外地上演補跌行情，直接跳空摜破季線，殺氣瀰漫，指數最低下探2萬1889點後，跌幅微幅收斂，畫出230點的下影線，這是今天台股大盤透出的一絲絲曙光。

四大電子權值股表現都是開盤就下殺，但盤中股價跌幅逐漸收斂。台積電今天以915元開盤，開盤重摔64元，開盤即見最低，股價逐漸回升，最高來到930元，終場以924元收盤，下跌55元，跌幅5.62％；聯發科走勢明顯比較強，開盤1190元，最低1185元，股價跌幅收斂速度較快，終場以1255元收盤，下跌30元，跌幅約2.35％；鴻海下跌9.5元，以192元收盤，跌幅4.71％；廣達最弱，以275元收盤，下跌22元，跌幅達7.41％。

台股因颱風休市的兩天期間，美股大跌，台股恢復交易後，自然要補跌，華南投顧董事長儲祥生表示，台股盤中最多重挫982點，但隨後指數跌幅收斂，留下230點的下影線，是好一點的跡象，為大盤留一些希望。

台新投顧副總黃文清表示，由於美股科技類股大跌，台股休市兩天後補跌幅度，還算是在合理範圍內，目前看來大盤指數應該會在季線附近震盪，隨時醞釀可能的反彈機會。

不過，黃文清也指出，因美股還處於跌勢，外資也在調節，因此第一階段跌深反彈震盪後，不排除還有第二階段的回檔，但還是要看8月重要美股財報表現，若能趨向正面，指數比較有機會反彈回到上升軌道。

至於台股今天跌破季線的技術面看法，黃文清認為，未來三天如果能站回季線，就沒有大問題，但若三天內指數站不回季線，整理時間將拉得更長，今年以來，指數拉回至季線就反彈，因此季線位置的整理是重要觀察指標。