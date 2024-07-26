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權值股重挫、台積電摔55元 台股大跌752點收22,119點 退守兩萬二

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權值股重挫、台積電摔55元 台股大跌752點收22,119點 退守兩萬二

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股26日收盤下跌752.63點。記者余承翰／攝影
台股26日收盤下跌752.63點。記者余承翰／攝影

台股26日收盤下跌752.63點，終場以22,119.21點作收，成交量4,684.71億元；台積電（2330）收盤價924元，下跌55元。今日開盤不久曾跌破2萬2千點，最低來到21,889.61點，大盤指數本周下跌750.05點。

今日成交金額大且挫低者有：鴻海、聯發科、廣達、緯穎、日月光投控、世芯-KY、奇鋐、華城、緯創、國巨及雙鴻；成交金額大卻走勢上漲者為：鈊象、均豪、晟銘電、群創、神盾、潤泰新、波若威、元太、鑫科、旺矽、大亞及均華。

第一金投顧表示，颱風假期間美股四大指數皆有不小跌幅，空方缺口不快速回補，恐將持續向下整理，季線約22,000點關卡已經測試。下半年隨時序進入電子股旺季，在 AI 伺服器受惠 CoWoS 產能開出挹注下，出貨持續暢旺、AI PC 問世與蘋果新機將帶入 AI 新應用，關注焦點仍落於 AI 相關商機，留意逢低布局機會；其次，AI 伺服器除硬體外，仍需相關軟體支援與雲端服務廠商落地推行，雲端類股亦有電子股拉回之資金避風港效果。

此外，第3季仍可留意奧運相關概念股、暑期遊戲類股等，選股仍以基本面為首，挑選營收與獲利保有持續增⻑的公司，如適逢回檔創造出空間可考慮逢低布局，並恪守紀律居高思危，嚴控持股水位與槓桿風險。

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