台股重挫但弱中透強 法人：要「保守再保守」 可以買這族群

台股颱風假休市期間美股下挫，尤其是「科技股風暴」下，那斯達克綜合指數與費城半導體指數均都大跌，台股26日一開盤就重挫，盤中一度大跌982.23點，季線失守；有法人認為，大盤指數弱中透強，若能守住季線之上，多頭保留反攻火種，但在操作仍不宜躁進，更有法人直言，7~10月要「保守再保守」，但若真想要買股，可以留意金融股。

美股周四漲跌互見，道瓊工業指數上漲81.2點或0.2%，收在39,935.07點；標普500指數下跌27.91點或0.51%，收5,399.22點；那斯達克指數下跌160.69點或0.93%，收17,181.72點；費城半導體指數下跌1.96%。

台股26日以22,206.93點開出，下跌664.91點，跌破季線，大盤指數一度下滑至21,889.61點，重挫982.23點，盤中跌幅略有縮小，但仍是大跌逾700點；凱米颱風帶來強風豪雨，加上適逢天文大潮，南部地區淹水災情嚴重，盤面上防災概念股表現相對抗跌，電纜股翻紅，毛寶盤中上漲6%，食品股、中鋼構等鋼鐵股表現較強。

證券分析師簡伯儀表示，台股休市期間美股大跌，26日出現補跌的走勢，權值股走弱，集中市場大指數跌破季線，尾盤要觀察大盤指數是否可以守在季線之上，保留多頭反攻火種。

簡伯儀指出，從量價來看，並無恐慌性的賣壓，加上櫃買市場仍在季線之上，以指數來看是呈現弱中透強；但在周線連二跌之下，大盤存有風險，主要觀察在能否守在季線之上，因此，操作上不宜躁進，手中若持有的股票表現弱勢，可以適時減碼，強勢股則可以續抱。

證券分析師張陳浩表示，美股受到本益比位於歷史高檔區、總統選舉、財報表現等因素的干擾，台股也會受到連動，操作上要小心，他提醒，7~10月要「保守再保守」。

不過，若是真想要買股，張陳浩說，隨著美國聯準會降息的時點逼近，金融股值得留意，可在台股下跌時買進，等待降息的宣布。