股市下跌能做什麼…避免斷頭維持率別低於這數字！ 泰北哥：跌越多成本就更低

股市連續下跌你可以做什麼？

上次文章中有提醒各位備好糧，沒想到才過沒幾天，行情目前看起來不太佳，看到社團中有人在哀嘆，怎麼一直跌？這些年在股市，我看到很多次的大拉回，有一些作法可以分享！

今早（2024/7/25），看到美股科技股（那斯達克）指數大跌，想再提醒大家幾件事：

1.如何在股市下跌時，股票質押不被強迫賣出（俗稱斷頭）:

方法：最近下跌行情買的股票，不要質押出新的資金，而是留待萬一行情急跌時，壓股票去拉高維持率。

怎麼操作才好呢？一般券商的維持率再加20%，當作是安全警戒線，譬如：券商最低維持率是130%，130+20=150%，當低於150%時，你最好把他再拉高5~10%，永遠不要低於150%。

為什麼不等130%再加就好呢？通常150%再掉到130%，會有一些時間，讓你去做調配，例如：可以將一些債券賣出（通常不虧錢，少賺而已)。如果等到130%，萬一你的剩餘股票不足，現金也不足，就須賣剩下你可能不想賣的股票，且時間太緊迫。

如果本來維持率就在180%以上的人，且持有的都是ETF，倒也不用太擔心，以上次股災來說，如果股票市值跌20%，原本維持率在167%的人，大約只會跌到130多%，還不會跌破130%，也就是說180%以上的人，可能根本就不用補。

但要注意，如果股票跌到-25%~-30%以上，原本167%的人，就要補一些，所以，才會要大家預留一些股票來補，不要全壓光借錢。

備註：股票跌幾%，是看你壓的股票，不是看大盤。

2.股票下跌多少才適合買呢？

這沒有一定的規則，且沒人知道會跌多深，對吧？可以做一些表格，來了解從高點下來，目前跌幾%，當你覺得跌夠多時，就可以加碼。

附圖表格說明：

1.我是用每支股票最近的高點，非是固定同一天。

2.有些股票有除息，但我沒加回去，原因是購買的人還是以目前現價來決定，似乎比較好。例如：0056

3.這張表格每天都要更新，才知道當下跌多少了？我們可以根據跌幅，選擇要買的股票，如果原本就是要買的股票，跌越多你成本就更低。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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