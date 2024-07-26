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休了兩天颱風假…台股今早演出補跌行情 盤中下跌近千點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
休市兩天，台股今天上演補跌行情，盤中重挫近千點。圖／本報系資料照片
休市兩天，台股今天上演補跌行情，盤中重挫近千點。圖／本報系資料照片

休了兩天颱風假，台股今（26）日恢復交易，毫無意外地上演補跌行情，直接跳空摜破季線，殺氣瀰漫，指數最低下探2萬1889點後，跌幅微幅收斂，畫出200多點的下影線，這是盤中透出的一絲絲曙光。

台股休市的兩天期間，美股大跌，台股恢復交易後，自然要補，華南投顧董事長儲祥生表示，台股盤中最多重挫982點，但隨後指數跌幅收斂，大約留下200點的下影線，這是今天比較好的跡象。

美股大跌，亞股跟進反映，日本及南韓股市因為正常開市，當下就反映完畢，因此今天的日股及南韓股市都是上漲的。儲祥生說，對照日本與南韓股市的情況，加上台股又有下影線，補跌的情況算是還好。

四大電子權值股表現都是開盤就下殺，但盤中股價跌幅逐漸收斂。台積電今天以915元開盤，大跌64元，開盤即見最低，股價逐漸回升，最高來到930元，但跌幅仍超過5％；聯發科走勢比較強，開1190元，最低1185元，目前股價跌幅收斂速度較快，跌幅約2.75％；鴻海跌幅也在收斂，目前下跌4.7％；廣達跌幅將近5.9％。

儲祥生表示，以費半為例，短短1、2周時間已經回檔16％，美股應該有機會止穩，將有助於台股的反彈，台股也已跌破季線，從最高點2萬4416回檔到今天最低2萬1889點，已經2千5百點，後續應該不用太悲觀。但由於市場瀰漫強烈空頭氣氛，季線止跌？還是半年線止穩，還很難說，美股走勢及外資態度，還是非常關鍵。

台股 美股

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