台股挫逾700點失守季線 3大權值股同步走弱
台股因颱風假休市期間，美國科技股持續下挫，台股今天面臨補跌壓力，3大權值股台積電、鴻海、聯發科同步跌逾5%，加權指數盤中重挫逾982點，最低達到21889.61點，失守季線22212點。
至10時57分，台股加權指數達到22147.83點，下跌724.01點，跌幅3.17%，成交值新台幣2875.65億元；電子類股指數下跌4%，金融類股指數跌1.46%。
電子股淪為重災區，晶圓代工廠台積電盤中最低915元，跌幅逾6%，回測季線910元；鴻海最低188.5元，跌逾6%，聯發科盤中最低1185元，跌幅7%。
受到輝達（NVIDIA）股價收黑影響，人工智慧（AI）類股全面走弱，廣達下挫超過5%，最低272元；緯創、英業達跌逾3%。
亞洲生技大展今天開展，但生技類股受大盤影響轉弱，訊聯下跌超過4%，保瑞跌逾1%。
重電能源股普遍走低，士電、上緯投控下跌超過2%，華城跌逾5%。
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