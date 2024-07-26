快訊

買咖啡、茶飲中千萬！全家5～6月統一發票大獎出爐 中獎店家一次看

情勒式食農政策 拉小學生「班班喝鮮奶」扮救世主？

巴黎奧運史上第一次遊河開幕 戴資穎、孫振掌旗率中華隊21選手登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱米颱風侵襲 這幾檔防災概念股逆勢上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
颱風凱米襲台，防災概念股相對抗跌，食品股部分維持紅盤，味王（1203）小漲。圖為味王董事長陳清福。聯合報系資料照
颱風凱米襲台，防災概念股相對抗跌，食品股部分維持紅盤，味王（1203）小漲。圖為味王董事長陳清福。聯合報系資料照

凱米颱風的強力風雨對中南部、東部許多地區造成劇烈影響，又適逢天文大潮，造成南部地區多處淹水，屋漏偏逢連夜雨，台北股市也因休市期間美股大跌，26日開盤一度重挫逾900點，不過防災概念股相對抗跌，電纜股翻紅、毛寶（1732）盤中上漲6%，食品股、中鋼構（2013）等鋼鐵股也表現較強。

美股那斯達克指數周三、週四皆下挫，並摜破季線，費城半導體更為弱勢，修正至半年線。Alphabet連續第二日下跌，跌幅3.1%，並觸及5月6日以來最低，但特斯拉上漲。周三，這兩家公司乏善可陳的財報打擊到科技七雄。

標普500指數週四下跌27.91點，跌幅0.51%，到5,399.22點；那斯達克指數下跌160.69點，跌幅0.93%，到17,181.72點。道瓊工業指數小漲81.20 點，或 0.20%，收在39,935.07點，主要是受美國國內生產毛額（GDP）數據強於預期提振，守住了早盤漲幅。

台積電ADR也重挫跌破季線，來到160.28美元。台股26日開盤一度重跌982.23點，盤中大跌逾3%，台積電開盤後最低觸及915元，盤中下跌逾5%。

儘管台股大跌，但由於颱風凱米造成全台多處淹水，加上颱風天民眾存糧，食品股部分維持紅盤，味王（1203）、味全（1201）小漲；電纜股大亞（1609）、華榮（1608）、華電（1603）也上揚，大亞盤中漲幅近2%；清潔用品毛寶盤中大漲逾6%，鋼鐵股盛餘（2029）、高興昌（2008）、中鋼構也都上漲。

中鋼構 台積電 鋼鐵股

延伸閱讀

盧秀燕返台坐鎮被罵 蔣萬安抱不平：凱米確實造成衝擊

颱風過後基隆大武崙沙灘大量海廢 潮境、基隆嶼仍封閉

凱米颱風尾豪雨炸中南部 下周一可能有低壓帶接力影響

凱米颱風水情大挹注 石門水庫蓄水幾滿載 至年底水情樂觀

相關新聞

股市下跌能做什麼…避免斷頭維持率別低於這數字！ 泰北哥：跌越多成本就更低

沒人知道會跌多深，對吧？可以做一些表格，來了解從高點下來，目前跌幾%，當你覺得跌夠多時，就可以加碼。

休了兩天颱風假…台股今早演出補跌行情 盤中下跌近千點

休了兩天颱風假，台股今（26）日恢復交易，毫無意外地上演補跌行情，直接跳空摜破季線，殺氣瀰漫，指數最低下探2萬1889點...

凱米颱風侵襲 這幾檔防災概念股逆勢上漲

凱米颱風的強力風雨對中南部、東部許多地區造成劇烈影響，又適逢天文大潮，造成南部地區多處淹水，屋漏偏逢連夜雨，台北股市也因...

開盤期貨為何當機…原來被直接平倉！ 狄驤提醒：搶反彈就像搶銀行

台股一開跌900點，許多投資人期貨帳戶維持率低於25%，開盤就被直接平倉，這種大量砍倉才導致了期貨當機。

台股挫逾700點失守季線 3大權值股同步走弱

台股因颱風假休市期間，美國科技股持續下挫，台股今天面臨補跌壓力，3大權值股台積電、鴻海、聯發科同步跌逾5%，加權指數盤中...

台積電開盤挫64元拉低台股開盤跌664點 開低走低跌近千點

台股26日開盤指數為22,206.93點，下跌664.91點。台積電（2330）開盤價為915元，下跌64元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。