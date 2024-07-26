凱米颱風侵襲 這幾檔防災概念股逆勢上漲

凱米颱風的強力風雨對中南部、東部許多地區造成劇烈影響，又適逢天文大潮，造成南部地區多處淹水，屋漏偏逢連夜雨，台北股市也因休市期間美股大跌，26日開盤一度重挫逾900點，不過防災概念股相對抗跌，電纜股翻紅、毛寶（1732）盤中上漲6%，食品股、中鋼構（2013）等鋼鐵股也表現較強。

美股那斯達克指數周三、週四皆下挫，並摜破季線，費城半導體更為弱勢，修正至半年線。Alphabet連續第二日下跌，跌幅3.1%，並觸及5月6日以來最低，但特斯拉上漲。周三，這兩家公司乏善可陳的財報打擊到科技七雄。

標普500指數週四下跌27.91點，跌幅0.51%，到5,399.22點；那斯達克指數下跌160.69點，跌幅0.93%，到17,181.72點。道瓊工業指數小漲81.20 點，或 0.20%，收在39,935.07點，主要是受美國國內生產毛額（GDP）數據強於預期提振，守住了早盤漲幅。

台積電ADR也重挫跌破季線，來到160.28美元。台股26日開盤一度重跌982.23點，盤中大跌逾3%，台積電開盤後最低觸及915元，盤中下跌逾5%。

儘管台股大跌，但由於颱風凱米造成全台多處淹水，加上颱風天民眾存糧，食品股部分維持紅盤，味王（1203）、味全（1201）小漲；電纜股大亞（1609）、華榮（1608）、華電（1603）也上揚，大亞盤中漲幅近2%；清潔用品毛寶盤中大漲逾6%，鋼鐵股盛餘（2029）、高興昌（2008）、中鋼構也都上漲。