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開盤期貨為何當機…原來被直接平倉！ 狄驤提醒：搶反彈就像搶銀行

聯合新聞網／ 狄驤
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

今天開盤部分期貨商的系統直接當機，詢問後才知道，台股一開跌900點，許多投資人期貨帳戶維持率低於25%，開盤就被直接平倉，這種大量砍倉才導致了期貨當機。

簡而言之，凱米颱風假無預警來襲，很多投資人根本連跑都跑不掉，開盤只能被強制平倉，用融資的投資人也面臨追繳窘境，這意味著台股正在加速去槓桿，以跌止跌，短線有望再次看到不錯的反彈幅度。

但投資朋友別忘了，搶反彈就像搶銀行，除了手腳要快，也要給自己留點退路，千萬不要 All In大開槓桿，因為你不會知道何時又來一個颱風，讓你跑都跑不掉。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 投資人 搶銀行 槓桿

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