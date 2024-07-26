台積電開盤挫64元拉低台股開盤跌664點 開低走低跌近千點

台股26日開盤指數為22,206.93點，下跌664.91點。台積電（2330）開盤價為915元，下跌64元。

群益投顧表示，籌碼停損雖呈短線相對挹注，但基本面評價風險猶存下，亦存籌碼套牢轉紊亂風險。籌碼面，中小電為主軸的題材股，(融資)籌碼鬆動的面較廣。市場面而言，「川普投顧」較明顯的影響為通膨風險，受惠的概念目前以營建最強勢，但相對基期風險亦偏高，估進入強弱明顯分歧，部分資金往資產、低基期原物料等方向移動。

操作題材可留意：

1.除權息旺季─波段弱勢的景碩（3189）7月4日除息後，不到兩周股價飆漲逾四成，顯示今年除(填)息行情火熱。惟隨著指數高檔風險轉增下，估計階段以傳產(原物料)題材股的除(填)息行情，相對受惠基期與籌碼優勢。

2.補漲型奧運概念股─四年一次的夏季奧運26日將在巴黎開幕。過去股價相對弱勢的中華電（2412）等電信股近期相對強勢，營運可望受惠開幕後收視率成長、申辦高速上網/OTT用戶增加。製鞋、成衣等相關奧運題材、營運受惠股,在近日盤勢重跌過程,亦表現相對持強。

周四（25日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,935.07點，上漲81.2點、漲幅0.2%；S&P500指數下跌0.51%；那斯達克指數下跌0.93%；費半指數下跌1.96%。台積電（2330）ADR漲0.3%，較台北交易溢價7.52%；台積電ADR周二~周四累計跌逾5.3%。

投資人撤出超大型股，標普500指數寫下去年10月以來最大三日跌幅，但小型股有所上漲，羅素2000指數上漲1.3%，收復了周三的部分失地。Meta Platforms、 微軟和輝達（NVIDIA）收盤下跌1.7%至2.4%。Alphabet連續第二日下跌，跌幅3.1%，並觸及5月6日以來最低。有華爾街「恐慌指數」之稱的CBOE市場波動率指數VIX延續近期漲勢，收18.46點，創14周新高。

三大法人周二（23日）集中市場合計買超147.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超128.7億元，投信買超83.5億元，自營商（自行買賣）賣超12.9億元，自營商（避險）賣超52億元。

統一期貨檢視選擇權金流，外資布局2.55億元偏多部位，自營商則布局3.51億元偏多部位。選擇權未平倉部分，7月W4週選價平近九檔賣權最大未平倉上升500點至22,500點，買權最大未平倉下降300點至23,000點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤減碼2,848口空單，日盤則大幅減碼6,207口空單，未平倉淨空單降至32,835口；十大特定法人大幅減碼11,015口空單至17,625口。