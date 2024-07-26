全球股市重挫…台股颱風假後山雨欲來 法人建議這樣做

受到凱米颱風影響，台股休市兩天，26日恢復交易，但台股休市這段期間，美國科技股連日重挫，引發科技股風暴，恐慌情緒蔓延至亞股。日本股市25日暴跌逾千點，韓股也跌至半年線。法人表示，台股因連兩日颱風影響未開盤，但有「山雨欲來」之感，恐難逃過這波大回檔，建議投資人分散布局、首選債券ETF或是高股息ETF。

受惠AI需求強勁發展，以美國「七巨頭」為主的大型科技股去年以來出現驚人漲幅，帶動半導體相關產業公司股價水漲船高，但隨著科技股基期已高，加上美國總統大選帶給市場不確定性，投資人也擔憂科技公司大舉投資AI基礎建設，在特斯拉、谷歌母公司字母發表財報後引發科技股進一步拉回。

對於投資人後續操盤建議，中國信託投信表示，長線而言，AI需求仍有增無減，大型科技巨頭開出來的財報其實也不差，建議投資人可分散布局降低波動，例如有降息利多的債券ETF，或是逢低買進月配型的高股息ETF，掌握這一波長線投資契機。

中國信託投信強調，觀察谷歌等大型科技股開出的財報，其實仍優於預期，只是市場目前避險情緒偏高，獲利了結賣壓強。股市短線雖受消息面干擾，但長期股價仍回歸基本面，投資人若想避開短期股價波動風險，可以考慮定期定額投資月配型的高股息ETF，以及降息題材的債券ETF，掌握具題材性且成長性的潛力股，並減少股市大幅回檔所帶來的心理壓力。

如果吃膩台灣高股息ETF，想來點不一樣的菜色？中國信託投信表示，日本高股息ETF是不錯的選擇，因受惠日本政府祭出NISA（Nippon Investment Savings Account）個人投資帳戶免稅新制，放寬投資免稅額度上限，加上東京證交所要求企業提高股利配發率，連帶吸引更多投資人投入，進而拉升企業股價，形成正向循環。建議目前滿手台股ETF的投資人，不妨將視野跨出台灣市場、分散投資風險，透過中信日經高股息ETF（00956）也能掌握日股估值向上的投資機會。