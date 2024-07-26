標普那指連3黑 法人：台股回探季線壓力仍在

美國重量級企業財報欠佳，但第2季經濟成長優於預期，美股25日走勢分歧，標準普爾500指數與那斯達克指數連3黑。法人表示，國際股市表現欠佳，台股回探季線約22185點的壓力仍在。

美股道瓊工業指數25日上漲81.20點或0.20%，以39935.07點作收，標準普爾500指數下跌27.91點或0.51%，收5399.22點；科技股那斯達克指數下滑160.68點或0.93%，收17181.73點，費城半導體指數挫跌100.29點或1.96%，收5005.36點。

台股23日在傳統產業、電子及金融類股轉強下展開反彈，終場加權指數勁揚614.85點、創史上第2大漲點，收在22871.84點，成交值新台幣3939.72億元。外資轉為買超126.44億元，終結連續7個交易日賣超趨勢，買超前10名以金融股居多。

產業訊息部分，封測廠日月光投控25日舉行法人說明會指出，因應人工智慧（AI）晶片封測強勁需求，上調今年資本支出規模，較2023年倍增。

特殊應用晶片大廠創意半年報出爐，今年第2季稅後純益9.07億元，季增37%，年增8.23%，近1年來獲利年增率首度重回正成長；每股純益6.78元，為近3季最佳表現。

電源大廠光寶科25日公告在資安例行安全性檢查時發現駭客攻擊，資訊部門已執行斷網阻隔避免擴大影響層級，同時全面啟動防禦機制，經公司評估，對財務及業務無影響，營運一切正常。