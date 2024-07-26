川普回來了…臉書（Meta）苦日子又要來了？ 切老：「窮擔心」永遠是投資人常態

昨（24日）晚美股科技股大跌，投資人的恐慌情緒再起。但經歷過長線多年的投資人應該知道，今年的大跌跟去年、前年和前幾年的每一年的股市沒什麼不一樣，股價就是漲和跌，和偶爾大漲和大跌，沒啥太大不同...

2018年我剛進美國股市，買進了170元的FB（現在的META），買進後看它一路上漲，便又在200元加碼，結果從此股價開始劇烈震盪，最慘時還跌破150元，當時我寫了一篇文章『臉書單日暴跌24%，你該跟著分析師拋售嗎？』。

寫完這文，臉書股價也還是一直這樣起起伏伏沒改善，畢竟惹到川普，惹到大眾的上市公司是不會有啥好日子的。加上TikTok崛起，市場投資人也一直擔心臉書的社群平台龍頭地位不保，成長不再。這些擔心都是一家公司股價不好時最常出現的「正常情緒」。但長遠來看，這些都是雜音，都是投資一支股票時的必經過程。

現在回頭看臉書還是沒啥改變，隱私還是做得很差、詐騙帳號還越來越猖狂、介面還是很難用、演算法還是讓人抓不到頭緒，元宇宙也還是做不起來，用戶還是每天罵（還是每天用），但它就是穩穩坐在它社群平台龍頭的寶座上，錢還是越賺越多。而臉書股價呢，今年最高時有約540元，修正到今天也還有460元。所以說，「窮擔心」永遠是投資人的常態。

話說臉書最怕的川普可能又要回來了，苦日子又要來了，投資人又要再次咬緊牙關抓緊褲襠...

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